'Janeiro Branco' busca incentivar cuidado com a saúde mental desde o início do ano

Campanha nacional incentiva reflexão sobre o bem-estar psicológico e busca por apoio especializado

Enderson Oliveira
fonte

A empatia também ajuda a compreender melhor o comportamento alheio em determinadas situações (Banco de imagens/Freepík)

A campanha nacional Janeiro Branco, criada em 2014 pelo psicólogo mineiro Leonardo Abrahão, busca promover o cuidado com a saúde mental e emocional. Inspirada em movimentos como Outubro Rosa e Novembro Azul, a iniciativa incentiva, a cada janeiro, a reflexão e a busca por apoio especializado para o bem-estar psicológico.

Janeiro Branco: o mês dos recomeços

O primeiro mês do ano é associado a recomeços, reflexões e novos projetos. A escolha do nome “Janeiro Branco” remete à ideia de uma “folha em branco”. A campanha busca incentivar as pessoas a reescreverem suas histórias e a priorizarem a saúde mental. Segundo o criador da campanha, “o mês é um convite para que cada pessoa reflita sobre suas emoções e relacione-se melhor consigo mesma”.

Saúde mental: Brasil lidera em transtornos de ansiedade

O Brasil lidera o ranking mundial de transtornos de ansiedade, com 9,3% da população afetada, o que equivale a cerca de 18 milhões de brasileiros. A depressão também é uma preocupação crescente. A pandemia de COVID-19 levou a um aumento de 25% nos casos de transtornos mentais no país, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Como buscar apoio para a saúde mental

A saúde mental é parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS). Diversos serviços gratuitos estão disponíveis para a população:

  • Unidades Básicas de Saúde (UBS): O primeiro passo é buscar atendimento com um clínico geral na UBS mais próxima. O profissional pode encaminhar o paciente a um psicólogo ou psiquiatra.
  • Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): Esses centros oferecem atendimento especializado com equipes multidisciplinares. Eles são organizados por faixa etária e demandas específicas, como o CAPS Infantil (CAPSi) e o CAPS para usuários de álcool e drogas (CAPSad).
  • Clínicas-Escola de Psicologia: Universidades que oferecem cursos de Psicologia dispõem de clínicas-escola. Nestes locais, alunos supervisionados por professores realizam atendimentos gratuitos ou a preços acessíveis.
  • Centro de Valorização da Vida (CVV): O CVV disponibiliza apoio emocional 24 horas por meio do telefone 188 ou pelo chat online no site oficial.
