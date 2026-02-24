Inmet emite alerta para chuvas intensas no Pará e alerta vermelho em outras regiões do Brasil
Avisos são válidos até sexta-feira (27) e indicam volumes pluviométricos significativos
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (24), alertas de grande perigo (vermelho) e perigo (laranja) para chuvas intensas em diversas regiões do Brasil. O aviso de alerta laranja, que se estende a trechos do Pará, prevê chuvas significativas e ventos fortes. Os alertas são válidos até a próxima sexta-feira (27) e indicam volumes pluviométricos que podem superar 60 mm por hora em algumas localidades sob alerta vermelho, enquanto no Pará e outras áreas, os volumes diários podem chegar a 100 mm.
Alerta Laranja para o Pará: chuvas perigosas e ventos fortes
Para os trechos do Pará sob alerta laranja, o Inmet adverte para chuvas perigosas com acumulados previstos de 50 a 100 mm por dia. Além disso, a região pode enfrentar ventos intensos, variando entre 60 e 100 km/h. As condições adversas podem causar interrupções de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos pontuais, exigindo atenção e precaução da população.
Outros estados e regiões sob alerta laranja
O alerta laranja para chuvas intensas e ventos também abrange diversas outras unidades da federação. As áreas com previsão de acumulados de 50 a 100 mm por dia e ventos entre 60 e 100 km/h incluem:
- São Paulo;
- Minas Gerais;
- Rio de Janeiro;
- Espírito Santo;
- Bahia;
- Goiás;
- Distrito Federal;
- Mato Grosso;
- Mato Grosso do Sul;
- Tocantins;
- Trechos do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rondônia e Paraná.
VEJA MAIS
Alerta Vermelho: grande perigo em outras regiões
O Inmet também emitiu alerta vermelho, indicando grande perigo para chuvas intensas, em estados e regiões do Sudeste e Sul do Brasil, onde o risco de impactos é ainda maior. Para essas áreas, o Instituto aponta grande risco de deslizamentos de encosta, alagamentos e transbordamentos de rios. A população deve estar atenta também para a possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações e quedas de árvores.
Regiões do Brasil sob alerta vermelho
As regiões com alerta de grande perigo incluem:
- Litoral Paulista;
- Parte da zona metropolitana de São Paulo;
- Vale do Rio Doce;
- Vale do Paraíba Paulista;
- Oeste de Minas;
- Sul e Sudoeste de Minas;
- Região Metropolitana de Belo Horizonte;
- Campo das Vertentes;
- Sul Baiano;
- Parte da região metropolitana de Curitiba;
- Além dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA