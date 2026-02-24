Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Inmet emite alerta para chuvas intensas no Pará e alerta vermelho em outras regiões do Brasil

Avisos são válidos até sexta-feira (27) e indicam volumes pluviométricos significativos

O Liberal, com informações de Estadão Conteúdo
fonte

No Pará, sob alerta laranja, o Inmet adverte para chuvas com acumulados previstos de 50 a 100 mm por dia (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (24), alertas de grande perigo (vermelho) e perigo (laranja) para chuvas intensas em diversas regiões do Brasil. O aviso de alerta laranja, que se estende a trechos do Pará, prevê chuvas significativas e ventos fortes. Os alertas são válidos até a próxima sexta-feira (27) e indicam volumes pluviométricos que podem superar 60 mm por hora em algumas localidades sob alerta vermelho, enquanto no Pará e outras áreas, os volumes diários podem chegar a 100 mm.

Alerta Laranja para o Pará: chuvas perigosas e ventos fortes

Para os trechos do Pará sob alerta laranja, o Inmet adverte para chuvas perigosas com acumulados previstos de 50 a 100 mm por dia. Além disso, a região pode enfrentar ventos intensos, variando entre 60 e 100 km/h. As condições adversas podem causar interrupções de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos pontuais, exigindo atenção e precaução da população.

Outros estados e regiões sob alerta laranja

O alerta laranja para chuvas intensas e ventos também abrange diversas outras unidades da federação. As áreas com previsão de acumulados de 50 a 100 mm por dia e ventos entre 60 e 100 km/h incluem:

  • São Paulo;
  • Minas Gerais;
  • Rio de Janeiro;
  • Espírito Santo;
  • Bahia;
  • Goiás;
  • Distrito Federal;
  • Mato Grosso;
  • Mato Grosso do Sul;
  • Tocantins;
  • Trechos do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rondônia e Paraná.

VEJA MAIS

image Vídeo mostra idosos flutuando em colchões após enchente atingir casa de repouso
Casa de repouso em Minas Gerais foi invadida pela água durante chuva que deixou 6 mortos e 2 desaparecidos na cidade mineira de Ubá

image VÍDEO: Sobrado desaba em Ubá (MG) após fortes chuvas e deixa mortos na Zona da Mata
Em apenas seis horas, foram registrados 124 milímetros de chuva, volume considerado elevado para o curto período

Alerta Vermelho: grande perigo em outras regiões

O Inmet também emitiu alerta vermelho, indicando grande perigo para chuvas intensas, em estados e regiões do Sudeste e Sul do Brasil, onde o risco de impactos é ainda maior. Para essas áreas, o Instituto aponta grande risco de deslizamentos de encosta, alagamentos e transbordamentos de rios. A população deve estar atenta também para a possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações e quedas de árvores.

Regiões do Brasil sob alerta vermelho

As regiões com alerta de grande perigo incluem:

  • Litoral Paulista;
  • Parte da zona metropolitana de São Paulo;
  • Vale do Rio Doce;
  • Vale do Paraíba Paulista;
  • Oeste de Minas;
  • Sul e Sudoeste de Minas;
  • Região Metropolitana de Belo Horizonte;
  • Campo das Vertentes;
  • Sul Baiano;
  • Parte da região metropolitana de Curitiba;
  • Além dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CHUVAS/INMET/BRASIL/ALERTA VERMELHO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda