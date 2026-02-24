Inmet emite alerta para chuvas intensas no Pará e alerta vermelho em outras regiões do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (24), alertas de grande perigo (vermelho) e perigo (laranja) para chuvas intensas em diversas regiões do Brasil. O aviso de alerta laranja, que se estende a trechos do Pará, prevê chuvas significativas e ventos fortes. Os alertas são válidos até a próxima sexta-feira (27) e indicam volumes pluviométricos que podem superar 60 mm por hora em algumas localidades sob alerta vermelho, enquanto no Pará e outras áreas, os volumes diários podem chegar a 100 mm.

Alerta Laranja para o Pará: chuvas perigosas e ventos fortes

Para os trechos do Pará sob alerta laranja, o Inmet adverte para chuvas perigosas com acumulados previstos de 50 a 100 mm por dia. Além disso, a região pode enfrentar ventos intensos, variando entre 60 e 100 km/h. As condições adversas podem causar interrupções de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos pontuais, exigindo atenção e precaução da população.

Outros estados e regiões sob alerta laranja

O alerta laranja para chuvas intensas e ventos também abrange diversas outras unidades da federação. As áreas com previsão de acumulados de 50 a 100 mm por dia e ventos entre 60 e 100 km/h incluem:

São Paulo;

Minas Gerais;

Rio de Janeiro;

Espírito Santo;

Bahia;

Goiás;

Distrito Federal;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Tocantins;

Trechos do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rondônia e Paraná.

VEJA MAIS

Alerta Vermelho: grande perigo em outras regiões

O Inmet também emitiu alerta vermelho, indicando grande perigo para chuvas intensas, em estados e regiões do Sudeste e Sul do Brasil, onde o risco de impactos é ainda maior. Para essas áreas, o Instituto aponta grande risco de deslizamentos de encosta, alagamentos e transbordamentos de rios. A população deve estar atenta também para a possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações e quedas de árvores.

Regiões do Brasil sob alerta vermelho

As regiões com alerta de grande perigo incluem:

Litoral Paulista;

Parte da zona metropolitana de São Paulo;

Vale do Rio Doce;

Vale do Paraíba Paulista;

Oeste de Minas;

Sul e Sudoeste de Minas;

Região Metropolitana de Belo Horizonte;

Campo das Vertentes;

Sul Baiano;

Parte da região metropolitana de Curitiba;

Além dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.