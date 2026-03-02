Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Influenciadora afirma 'viver como' Lulu da Pomerânia e divide opiniões nas redes sociais; entenda

Jovem já investiu mais de R$ 2 mil em acessórios e agora planeja adquirir próteses dentárias que imitam dentes caninos

Gabrielle Borges
fonte

A mudança no estilo de vida de Milk Luv começou após ela se deparar com o estilo japonês kemonomimi (Reprodução/Instagram:@milkluv_3)

Uma jovem de 20 anos, identificada como Milk Luv, causou repercussão nas redes sociais ao afirmar que se identifica como uma cadela da raça Lulu da Pomerânia e que transformou essa identidade em um estilo de vida único.

A influenciadora viralizou após compartilhar seu relato, conquistando uma base fiel de seguidores em plataformas como Instagram e TikTok, onde soma mais de 60 mil fãs. A mudança no estilo de vida de Milk Luv começou após ela se deparar com o estilo japonês kemonomimi, tendência que mistura características humanas com animais, como o uso de orelhas e caudas de pelúcia.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Influenciador viraliza ao se passar por 'therian' e viver como porco em chiqueiro
Nas imagens, o rapaz adota comportamentos semelhantes aos dos porcos, interage com eles e afirma que essa é a sua verdadeira natureza


image Fisiculturista que se casou com boneca sexual admite traição; confira o vídeo
Segundo ele as relações 'extraconjugais' aconteceram quando a esposa estava para o conserto


image Casou com o filho? Andressa Urach revela estar casada há 11 dias: 'amor não precisa de plateia'
Influenciadora retornou ao Carnaval como musa da Porto da Pedra


 

A curiosidade a levou a experimentar esse visual, inicialmente com acessórios, que foram introduzidos em uma festa universitária. Para sua surpresa, a recepção dos amigos foi positiva. Mesmo a mãe da jovem, embora um pouco desconfortável com a ideia, acabou aceitando a transformação da filha.

Jovem investiu mais de R$ 2 mil no estilo

O estilo, no entanto, não parou por aí. Milk Luv investiu mais de R$ 2 mil em acessórios e agora planeja adquirir próteses dentárias que imitam dentes caninos, cujo custo pode ultrapassar R$ 3 mil.

Além disso, ela compartilha sua rotina nas redes, onde posta vídeos interativos, como momentos em que um amigo da faculdade assume o papel de "tutor", participando de brincadeiras nas quais ela realiza ações típicas de um cachorro em troca de recompensas.

Confira

Críticas nas redes sociais

A repercussão sobre o estilo de vida de Milk Luv, no entanto, não tem sido totalmente positiva. A jovem de 20 anos, que se identifica como uma cadela da raça Lulu da Pomerânia, revela que enfrenta críticas e provocações nas redes sociais.

Um dos maiores incômodos que ela relata é ser associada a outros animais, especialmente quando algumas pessoas a chamam de "gato" ou "miam" para ela. “Isso me irrita profundamente. É óbvio que sou uma cadela", afirmou Milk Luv em um de seus vídeos.

A jovem também se esforça para esclarecer que sua escolha não tem nenhuma conotação sexual. Para ela, trata-se de uma forma de expressão pessoal e de afeto, uma maneira única de viver e se conectar com seu próprio estilo de vida. "É uma vida de cadela, e eu adoro isso", declarou em suas redes sociais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

therian

jovem vive como lulu da pomerânia
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda