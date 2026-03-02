Influenciadora afirma 'viver como' Lulu da Pomerânia e divide opiniões nas redes sociais; entenda

Uma jovem de 20 anos, identificada como Milk Luv, causou repercussão nas redes sociais ao afirmar que se identifica como uma cadela da raça Lulu da Pomerânia e que transformou essa identidade em um estilo de vida único.

A influenciadora viralizou após compartilhar seu relato, conquistando uma base fiel de seguidores em plataformas como Instagram e TikTok, onde soma mais de 60 mil fãs. A mudança no estilo de vida de Milk Luv começou após ela se deparar com o estilo japonês kemonomimi, tendência que mistura características humanas com animais, como o uso de orelhas e caudas de pelúcia.

A curiosidade a levou a experimentar esse visual, inicialmente com acessórios, que foram introduzidos em uma festa universitária. Para sua surpresa, a recepção dos amigos foi positiva. Mesmo a mãe da jovem, embora um pouco desconfortável com a ideia, acabou aceitando a transformação da filha.

Jovem investiu mais de R$ 2 mil no estilo

O estilo, no entanto, não parou por aí. Milk Luv investiu mais de R$ 2 mil em acessórios e agora planeja adquirir próteses dentárias que imitam dentes caninos, cujo custo pode ultrapassar R$ 3 mil.

Além disso, ela compartilha sua rotina nas redes, onde posta vídeos interativos, como momentos em que um amigo da faculdade assume o papel de "tutor", participando de brincadeiras nas quais ela realiza ações típicas de um cachorro em troca de recompensas.

Críticas nas redes sociais

A repercussão sobre o estilo de vida de Milk Luv, no entanto, não tem sido totalmente positiva. A jovem de 20 anos, que se identifica como uma cadela da raça Lulu da Pomerânia, revela que enfrenta críticas e provocações nas redes sociais.

Um dos maiores incômodos que ela relata é ser associada a outros animais, especialmente quando algumas pessoas a chamam de "gato" ou "miam" para ela. “Isso me irrita profundamente. É óbvio que sou uma cadela", afirmou Milk Luv em um de seus vídeos.

A jovem também se esforça para esclarecer que sua escolha não tem nenhuma conotação sexual. Para ela, trata-se de uma forma de expressão pessoal e de afeto, uma maneira única de viver e se conectar com seu próprio estilo de vida. "É uma vida de cadela, e eu adoro isso", declarou em suas redes sociais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)