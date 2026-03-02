Influenciadora afirma 'viver como' Lulu da Pomerânia e divide opiniões nas redes sociais; entenda
Jovem já investiu mais de R$ 2 mil em acessórios e agora planeja adquirir próteses dentárias que imitam dentes caninos
Uma jovem de 20 anos, identificada como Milk Luv, causou repercussão nas redes sociais ao afirmar que se identifica como uma cadela da raça Lulu da Pomerânia e que transformou essa identidade em um estilo de vida único.
A influenciadora viralizou após compartilhar seu relato, conquistando uma base fiel de seguidores em plataformas como Instagram e TikTok, onde soma mais de 60 mil fãs. A mudança no estilo de vida de Milk Luv começou após ela se deparar com o estilo japonês kemonomimi, tendência que mistura características humanas com animais, como o uso de orelhas e caudas de pelúcia.
VEJA MAIS
A curiosidade a levou a experimentar esse visual, inicialmente com acessórios, que foram introduzidos em uma festa universitária. Para sua surpresa, a recepção dos amigos foi positiva. Mesmo a mãe da jovem, embora um pouco desconfortável com a ideia, acabou aceitando a transformação da filha.
Jovem investiu mais de R$ 2 mil no estilo
O estilo, no entanto, não parou por aí. Milk Luv investiu mais de R$ 2 mil em acessórios e agora planeja adquirir próteses dentárias que imitam dentes caninos, cujo custo pode ultrapassar R$ 3 mil.
Além disso, ela compartilha sua rotina nas redes, onde posta vídeos interativos, como momentos em que um amigo da faculdade assume o papel de "tutor", participando de brincadeiras nas quais ela realiza ações típicas de um cachorro em troca de recompensas.
Confira
Críticas nas redes sociais
A repercussão sobre o estilo de vida de Milk Luv, no entanto, não tem sido totalmente positiva. A jovem de 20 anos, que se identifica como uma cadela da raça Lulu da Pomerânia, revela que enfrenta críticas e provocações nas redes sociais.
Um dos maiores incômodos que ela relata é ser associada a outros animais, especialmente quando algumas pessoas a chamam de "gato" ou "miam" para ela. “Isso me irrita profundamente. É óbvio que sou uma cadela", afirmou Milk Luv em um de seus vídeos.
A jovem também se esforça para esclarecer que sua escolha não tem nenhuma conotação sexual. Para ela, trata-se de uma forma de expressão pessoal e de afeto, uma maneira única de viver e se conectar com seu próprio estilo de vida. "É uma vida de cadela, e eu adoro isso", declarou em suas redes sociais.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA