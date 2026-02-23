VÍDEO: Influenciador viraliza ao se passar por 'therian' e viver como porco em chiqueiro

Um vídeo publicado nas redes sociais chamou a atenção ao mostrar um homem compartilhando sua rotina como “therian”, termo usado por pessoas que se identificam com determinados animais.

No registro, ele se apresenta como um porco e aparece dentro de um chiqueiro, convivendo lado a lado com os animais. Nas imagens, o rapaz adota comportamentos semelhantes aos dos porcos, interage com eles e afirma que essa é a sua "verdadeira natureza".

VEJA MAIS





O conteúdo faz parte do "movimento therian", no qual indivíduos afirmam sentir-se conectados a animais específicos e reproduzem hábitos típicos dessas espécies. No entanto, a escolha de viver esses momentos na lama e entre os bichos gerou polêmica e dividiu opiniões entre os internautas.

Posteriormente, descobriu-se que tudo não passava de uma brincadeira de um influenciador conhecido do TikTok, que usou a encenação para gerar engajamento e repercussão nas redes sociais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)