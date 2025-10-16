Influencer come pudim com farinha e viraliza na web: 'é gostoso, mano!'

O influenciador digital Tiago Mendes, que acumula mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, fez sucesso na internet ao mostrar a forma diferente como ele come pudim. Em um vídeo publicado no Instagram, é possível ver ele pegando um pote de farinha, misturando com a sobremesa e se deliciando com a técnica paraense.

Nas imagens, o influenciador digital é filmado por outro homem que inicia o vídeo perguntando: “Tá ‘rimpando’ aí no pudim, bicho?”. Em seguida, Tiago, que está sentado em uma cadeira, responde: “Tô ‘rimpando’, essa é a melhor parte”. Após ser questionado se a técnica paraense de comer pudim com farinha faz mal, ele balançou a cabeça no sentido negativo e acrescentou: “É que é gostoso, mano”.

VEJA MAIS

Nos comentários do reels, algumas pessoas elogiaram o jeito inusitado que o influenciador resolveu se deliciar com o pudim e a farinha. “Com a farinha crocante, o pudim com certeza ficou uma delícia”, escreveu uma mulher. “Deve ser bom! Antigamente a gente comia farinha com açúcar. Isso aí é melhor ainda”, disse uma pessoa. “Finalmente alguém com o mesmo costume que eu”, revelou um terceiro.

Já outras pessoas chegaram a duvidar da criatividade de Tiago e criticaram a receita nos comentários. “Passou dos limites”, disse um homem. “Isso é papo de mendigo papo de quem passa fome”, destacou uma pessoa. “Aí, na moral, eu sou do Pará e pá, mas isso daí ele já forçou demais, ele quer é atenção”, sugeriu outro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)