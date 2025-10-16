Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Influencer come pudim com farinha e viraliza na web: 'é gostoso, mano!'

Algumas pessoas elogiaram a criatividade do influenciador

Victoria Rodrigues
fonte

Algumas pessoas criticaram o jeito de comer pudim do influenciador digital. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O influenciador digital Tiago Mendes, que acumula mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, fez sucesso na internet ao mostrar a forma diferente como ele come pudim. Em um vídeo publicado no Instagram, é possível ver ele pegando um pote de farinha, misturando com a sobremesa e se deliciando com a técnica paraense.

Nas imagens, o influenciador digital é filmado por outro homem que inicia o vídeo perguntando: “Tá ‘rimpando’ aí no pudim, bicho?”. Em seguida, Tiago, que está sentado em uma cadeira, responde: “Tô ‘rimpando’, essa é a melhor parte”. Após ser questionado se a técnica paraense de comer pudim com farinha faz mal, ele balançou a cabeça no sentido negativo e acrescentou: “É que é gostoso, mano”.

VEJA MAIS

image Pudim de pipoca doce? Veja como preparar essa sobremesa diferente
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Pipoca doce com calda de caramelo; confira o modo de preparo

image VÍDEO: pudim de açaí viraliza na web e receita desperta curiosidade: 'É muito roxo'
Sobremesa roxa criada em São Paulo inclui açaí na clássica receita de pudim

image VÍDEO: 'Desafio do Pudim' diverte e sobremesas roubam a cena em festa de família
Competição em família com pudins criativos, mini versões e prêmios inusitados já ultrapassou 7,9 milhões de visualizações e arrancou elogios divertidos nas redes sociais

Nos comentários do reels, algumas pessoas elogiaram o jeito inusitado que o influenciador resolveu se deliciar com o pudim e a farinha. “Com a farinha crocante, o pudim com certeza ficou uma delícia”, escreveu uma mulher. “Deve ser bom! Antigamente a gente comia farinha com açúcar. Isso aí é melhor ainda”, disse uma pessoa. “Finalmente alguém com o mesmo costume que eu”, revelou um terceiro.

Já outras pessoas chegaram a duvidar da criatividade de Tiago e criticaram a receita nos comentários. “Passou dos limites”, disse um homem. “Isso é papo de mendigo papo de quem passa fome”, destacou uma pessoa. “Aí, na moral, eu sou do Pará e pá, mas isso daí ele já forçou demais, ele quer é atenção”, sugeriu outro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pudim

sobremesa

vídeo

internet

viralizou
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda