Imagens de estudantes são publicadas em plataforma de conteúdo adulto; Polícia investiga o caso

Três jovens registraram boletim de ocorrência na última terça-feira (14) após terem imagens vazadas dos seus perfis particulares nas redes sociais e serem publicadas num site de conteúdo adulto. As fotos e vídeos foram parar na plataforma sem o consentimento delas. A Polícia Civil já iniciou a busca pelos responsáveis.

O caso aconteceu com as estudantes, entre 18 e 19 anos, em Feira Grande, cidade localizada no Agreste de Alagoas. O conteúdo foi retirado dos stories do Instagram e já estavam arquivados na rede social. Mesmo assim, conseguiram ser reproduzidos.

VEJA MAIS

Elas denunciaram à Polícia Civil e o crime está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Feira Grande, sob o comando da delegada Maria Fernandes Porto. Nesta quarta-feira (15), a instituição contou detalhes sobre o caso: "Em depoimento, as jovens informaram que as imagens utilizadas pelo site são antigas e foram retiradas diretamente de seus perfis no Instagram, mesmo após terem sido arquivadas. Elas reforçam que não autorizaram, em momento algum, o uso ou divulgação do conteúdo".

A investigação tem como objetivo identificar e prender quem publicou, averiguar se houve manipulação nas imagens e entender como o suspeito conseguiu retirar o conteúdo dos perfis privados.

A plataforma requer uma conta Gmail ou nas redes sociais para poder publicar. Este pode ser um rastro importante para descobrir o usuário responsável pelas publicações. A delegada trata o caso como pornografia sem o consentimento das vítimas, previsto no artigo 218-C do Código Penal Brasileiro, em que a pena pode chegar até 5 anos de prisão.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)