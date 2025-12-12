Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Hóspede morre durante competição de comer melancia em resort

O caso consta no boletim de ocorrência como um engasgo.

Estadão Conteúdo
fonte

A melancia é uma das frutas que ajuda no processo de hidratação (Freepik)

Um homem de 37 anos morreu após participar de uma atividade recreativa que envolvia uma prova de comer melancia em um resort no interior de São Paulo. O caso ocorreu no São Pedro Thermas Resort, localizado em São Pedro.

Em nota, o resort informou que o hóspede sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a atividade. "Assim que nossa equipe tomou ciência da situação, todos os procedimentos de emergência foram imediatamente acionados", diz o comunicado.

VEJA MAIS

image Mulher é encontrada morta após 42 anos com televisão ainda ligada
Estilo de vida isolado contribuiu para manter vizinhos afastados

image A inusitada entrevista de Raul Seixas a Gloria Maria após ter seu carro atingido por onda
Na ocasião, Glória Maria cobria os efeitos de uma forte ressaca no bairro do Leblon, na zona sul do Rio

Segundo o estabelecimento, uma ambulância foi chamada e o homem foi levado a um hospital da região, mas não resistiu e acabou falecendo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), no entanto, o caso consta no boletim de ocorrência como um engasgo.

Questionado sobre a divergência entre informações, o resort não comentou e disse estar em contato direto com a família da vítima. "Reiteramos nossa solidariedade e respeito aos familiares e amigos, preservando a privacidade de todos os envolvidos", diz a nota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

HOMEM/MORTE/COMPETIÇÃO/RESORT/SÃO PEDRO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda