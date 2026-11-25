VÍDEO: Homem furta árvore de Natal da portaria de prédio: 'Toda hora'

Câmeras de segurança registraram a ação, que durou menos de dois minutos

Nas imagens, o suspeito aparece forçando a porta de vidro do prédio até conseguir entrar ( Foto: Reprodução )

Um homem foi flagrado furtando uma árvore de Natal da portaria de um edifício em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na Rua Cardeal Dom Sebastião Leme e foi registrado por câmeras de segurança.

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Nas imagens, o suspeito aparece forçando a porta de vidro do prédio até conseguir entrar. Depois de acessar o saguão, ele caminha pelo espaço, encontra a árvore decorativa e sai do local levando o objeto. A ação durou menos de dois minutos.

De acordo com moradores, os furtos têm ocorrido repetidamente no bairro, o que aumenta a preocupação com a segurança. Uma residente relatou que o condomínio precisa contratar serviços de manutenção com frequência para reparar fechaduras e instalar novos equipamentos de monitoramento.