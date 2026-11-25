Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta deixou uma mulher ferida na manhã desta quarta-feira (25/11) na avenida Augusto Montenegro, sentido Icoaraci, em Belém . Por enquanto, as circunstâncias do sinistro não foram divulgadas pelas autoridades .

No local, a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros (CBM) atenderam a ocorrência. O Grupo Liberal registrou o momento em que a vítima era atendida pelos bombeiros. Até o começo da tarde, o estado de saúde da vítima não tinha sido revelado.