Homem é preso por furto de placa de trânsito e cabos elétricos na Nova Doca

O Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) da Guarda Municipal de Belém (GMB) identificou o crime e flagrou a movimentação suspeita no local

A imagem em destaque mostra o suspeito de cometer o crime no Parque Linear da Nova Doca, em Belém. ( Foto: Foto: Divulgação | Agência Belém )

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (25/11), suspeito de furtar uma placa de sinalização de trânsito e cabos da rede elétrica da iluminação pública do Parque Linear da Nova Doca, em Belém. Ele também foi autuado por dano ao patrimônio público.

O Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) da Guarda Municipal de Belém (GMB) identificou o crime e flagrou a movimentação suspeita no local. A partir das imagens, uma guarnição foi acionada imediatamente e se deslocou até o local, onde realizou a abordagem e efetuou a prisão em flagrante.

O inspetor Dmitri Cavalcante destacou que O furto de placas e cabos elétricos “causa prejuízos ao patrimônio público e compromete serviços e estruturas que são destinados à população”. “Estamos atentos e trabalhando para coibir esse tipo de prática e garantir mais segurança nos espaços públicos de Belém”, afirmou.

Segundo as autoridades, além do prejuízo material, o furto de componentes da iluminação pública pode comprometer o funcionamento da estrutura do parque, afetando a segurança e a utilização do espaço por moradores, frequentadores e pessoas que circulam pela região, especialmente durante a noite.