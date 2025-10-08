Capa Jornal Amazônia
Grilo em casa? Saiba como se livrar e evitar esses insetos naturalmente

Aprenda a afastar e evitar grilos naturalmente com métodos caseiros e eficazes; entenda o que atrai o inseto

Riulen Ropan
fonte

7 passos naturais e rápidos para se livrar dos grilos. (Freepik)

O grilo preto é um inseto comum, principalmente nas regiões amazônicas, cujo aparecimento em maior número está diretamente ligado ao período chuvoso. Embora a presença e o barulho possam ser assustadores e incômodos, a boa notícia é que eles não representam perigo. De acordo com o biomédico, doutor em biologia parasitária e professor na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Almir Rocha, em entrevista paro o UOL, esses insetos não são vetores de doenças, mas causam perturbação pelo incessante canto noturno.

O aumento populacional durante as chuvas ocorre porque a maior umidade e oferta de alimento aceleram a reprodução desses insetos. O famoso "canto do grilo" nada mais é do que um sinal sonoro emitido pelos machos (como o do grilo preto - Gryllus assimilis e o grilo marrom - Anurogryllus muticus) para atrair as fêmeas para o acasalamento. É um ciclo potente: eles se reproduzem uma vez ao ano, e cada fêmea pode depositar cerca de 100 ovos, que eclodem entre outubro e janeiro.

7 passos naturais e rápidos para se livrar dos grilos

Antes de recorrer a produtos químicos, experimente estes métodos naturais e eficazes para controlar a infestação de grilos em casa:

1. Use Óleos Essenciais (Hortelã-pimenta)

O forte cheiro da hortelã-pimenta é um repelente natural.

  • Como usar: Misture algumas gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta com água em um borrifador.
  • Onde aplicar: Borrife nas entradas da casa, no porão e debaixo de pias para afastar os insetos.

2. Experimente Pimenta em Pó

O aroma picante da pimenta também afasta os grilos.

  • Como usar: Prepare uma mistura de pimenta em pó, duas xícaras de água e algumas gotas de detergente.
  • Onde aplicar: Borrife nas entradas, plantas externas e no solo.

3. Polvilhe Terra Diatomácea (TD)

A terra diatomácea é um pó branco feito de esqueletos de algas, seguro para pets e crianças, que desidrata e mata os insetos por contato.

  • Como usar: Polvilhe o pó dentro e fora de casa, principalmente perto de rodapés e frestas por onde os grilos possam entrar.

4. Crie armadilhas de Melaço

O melaço atrai os grilos, que acabam se afogando na mistura.

  • Como usar: Misture 3 colheres de sopa de melaço com 2 xícaras de água e distribua a mistura em potes abertos pela casa.

5. Confie nos seus animais de estimação

Cães e gatos, por instinto, podem ajudar a capturar os grilos. Você também pode instalar um comedouro de pássaros perto da casa, pois eles se alimentam dos insetos.

6. Use o aspirador de pó

Após identificar os esconderijos, use um aspirador para remover os grilos, ovos e fezes.

Dica: Esvazie o conteúdo do aspirador imediatamente em uma lixeira externa para evitar que os ovos eclodam dentro de casa.

7. Armadilhas adesivas

Placas ou armadilhas adesivas para insetos são eficazes para capturar grilos.

  • Onde colocar: Posicione-as em áreas escuras e úmidas onde a presença dos grilos é constante.

Invasão doméstica: O que atrai o grilo para sua casa

Os grilos são atraídos para dentro de casa em busca de refúgio e recursos. Por serem insetos terrestres e de hábito noturno, eles preferem áreas quentes, úmidas e escuras. O ambiente interno oferece abrigo e, muitas vezes, alimento fácil. Vazamentos de água, lixeiras, restos de comida de animais de estimação expostos e fruteiras no balcão são convites abertos. Além disso, a desorganização, como pilhas de lenha ou lixo próximas à casa, cria esconderijos perfeitos.

A maneira mais fácil de identificar a presença de grilos é ouvindo-os. Se você escutar o canto à noite, é provável que eles estejam escondidos debaixo de pias, em armários do porão ou em outros locais escuros e úmidos.

Prevenção é o melhor remédio: Como manter os grilos longe

Para evitar que esses hóspedes indesejados retornem, a prevenção é crucial. A primeira e mais importante medida é eliminar atrativos de comida e água. Mantenha alimentos, incluindo a ração de pets, em recipientes fechados e guardados. Evite deixar água exposta por muito tempo.

Em seguida, sele as rachaduras e fendas na estrutura da sua casa. Use calafetagem ao redor de janelas, portas e alicerces para bloquear os pontos de entrada.

No ambiente externo, mantenha a vegetação aparada. Grama e arbustos altos funcionam como esconderijos e facilitam a aproximação dos grilos à sua casa. Além disso, mantenha o lixo e a lenha afastados. Pilhas de lixo e lenha criam áreas escuras e úmidas que atraem os grilos; limpe o lixo regularmente e mantenha a lenha a pelo menos quatro a seis metros de distância de casa.

Ao adotar essas medidas de controle natural e prevenção, você garante um ambiente mais tranquilo e livre do incômodo barulho do grilo preto.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Variedades
