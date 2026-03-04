Capa Jornal Amazônia
Grife lança caixão de oncinha por R$ 20 mil e esgota em minutos; confira

Caixão rapidamente viralizou nas redes sociais, causando grande repercussão entre fãs da marca e colecionadores

Gabrielle Borges
fonte

Item viralizou pela estampa inusitada (Divulgação/Supreme)

A Supreme, grife famosa por seus lançamentos polêmicos e produtos de alto hype, surpreendeu o mercado com uma novidade inusitada: um caixão funcional estampado com o icônico logotipo da marca. O item, com interior forrado com animal print de onça, foi lançado por R$ 20 mil e esgotou rapidamente. 

Fabricado em parceria com a Titan Casket, especialista em produtos fúnebres, o caixão pesa cerca de 81 kg, conta com alças reforçadas e um interior ajustável, tornando-o uma peça funcional, adequada para enterros reais, e não apenas um objeto decorativo ou colecionável.

A Supreme, que já é reconhecida por transformar itens inusitados em objetos de desejo, mais uma vez desafia as convenções do mercado ao inserir seu logotipo em um produto que vai muito além de roupas, bonés e acessórios.

Caixão esgotou em minutos

Com cada unidade comercializada por US$ 3.798 (aproximadamente R$ 20 mil), o caixão rapidamente viralizou nas redes sociais, causando grande repercussão entre fãs da marca e colecionadores. A venda do item esgotou rapidamente no site.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

.
