Grávida pode tomar qualquer bebida? Confira 3 tipos de líquidos que oferecem riscos à saúde

Ao longo da fase da gravidez, as futuras mamães devem tomar bastante cuidado com aquilo que consomem, especialmente porque a alimentação se torna um papel essencial durante esse período e pode impactar diretamente na saúde da gestante e do bebê. Inserido nesse contexto, há três tipos de bebidas que não devem ser ingeridas por grávidas que talvez muitas ainda não saibam.

Confira as bebidas que mulheres grávidas não podem tomar:

Energéticos

Os energéticos são extremamente ricos em cafeína, que em excesso pode ser associado a abortos espontâneos. Além do café, há ainda a presença de outros estimulantes de energia, como taurina e guaraná, que juntos, podem provocar diversos efeitos negativos sobre a saúde, como: a insônia, o aumento da pressão arterial e a aceleração dos batimentos cardíacos.

Bebidas alcoólicas

Mulheres grávidas não podem ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica, porque por mais que seja apenas um pouco, nenhuma quantidade é considerada verdadeiramente segura durante a gestação. Se não for seguida esta instrução, o bebê pode nascer com a síndrome alcoólica fetal, que é responsável por comprometer o sistema neurológico e físico da criança.

Chá com propriedades abortivas

A maioria das pessoas possui o pensamento de que todos os chás são naturais e, por isso, inofensivos à saúde humana. Porém, os chás específicos feitos com canela, boldo e hibisco estimulam as contrações uterinas, danificam o fígado e podem prejudicar o feto por conta de suas propriedades abortivas.

Veja a lista de outros tipos de alimentos que devem ser evitados por mulheres grávidas:

Ovos; Frutos do mar; Carne, frango e peixe cru; Patês; Canela; Comidas com alto teor de sódio e açúcar.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em Oliberal.com)