Golpe 'bença tia': saiba como o crime funciona, como se proteger e o que fazer se for vítima
Criminosos se passam por parentes em mensagens ou ligações para enganar, principalmente idosos, e pedir dinheiro
Um dos golpes mais comuns aplicados atualmente no Brasil é conhecido como “bença tia”. O crime costuma atingir principalmente pessoas idosas. Por meio de ligações telefônicas ou mensagens em aplicativos, os criminosos se passam por parentes e usam situações de urgência para enganar as vítimas e pedir dinheiro.
Como funciona o golpe “bença tia”
Os golpistas utilizam técnicas de engenharia social para conquistar a confiança das vítimas. A conversa geralmente começa de forma simples e afetiva, como “bença, tia” ou “oi, tio”.
A partir disso, a vítima pode responder mencionando o nome de algum parente. Com essa informação, o criminoso assume a identidade da pessoa citada e cria uma situação de emergência, como a necessidade de uma recarga de celular ou o conserto de um objeto importante, para pedir ajuda financeira.
Como identificar o golpe
Ao receber uma ligação ou mensagem suspeita, mantenha a calma e não forneça dados pessoais. Desconfie se a pessoa evitar se identificar claramente ou pedir que você adivinhe quem está falando.
Veja o que fazer nesses casos:
- Desligue o telefone ou encerre a conversa imediatamente;
- Bloqueie o número usado pelo golpista;
- Se o nome de um parente for mencionado, confirme a situação por outro canal de contato antes de enviar qualquer valor.
O que fazer se você caiu no golpe
Quem foi vítima deve registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, presencialmente ou pela internet. Também é importante reunir provas, como prints de conversas, registros de chamadas e comprovantes de transferências.
Quanto mais detalhes e evidências forem apresentados, melhor será a investigação.
Além disso, entre em contato com o banco ou instituição financeira para tentar bloquear ou rastrear a transação. Caso necessário, busque orientação jurídica para tentar reaver o valor perdido.
Dicas para se proteger na internet
- Desconfie de mensagens inesperadas, mesmo que pareçam de conhecidos;
- Jamais forneça dados pessoais, bancários, senhas ou códigos de verificação;
- Evite citar nomes de parentes em conversas com desconhecidos;
- Ative a verificação em duas etapas em aplicativos como WhatsApp;
- Confirme pedidos de dinheiro pessoalmente ou por um número já conhecido;
- Mantenha o sistema do celular atualizado e utilize antivírus confiável.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
