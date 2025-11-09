Golpe 'bença tia': saiba como o crime funciona, como se proteger e o que fazer se for vítima

Um dos golpes mais comuns aplicados atualmente no Brasil é conhecido como “bença tia”. O crime costuma atingir principalmente pessoas idosas. Por meio de ligações telefônicas ou mensagens em aplicativos, os criminosos se passam por parentes e usam situações de urgência para enganar as vítimas e pedir dinheiro.

Como funciona o golpe “bença tia”

Os golpistas utilizam técnicas de engenharia social para conquistar a confiança das vítimas. A conversa geralmente começa de forma simples e afetiva, como “bença, tia” ou “oi, tio”.

A partir disso, a vítima pode responder mencionando o nome de algum parente. Com essa informação, o criminoso assume a identidade da pessoa citada e cria uma situação de emergência, como a necessidade de uma recarga de celular ou o conserto de um objeto importante, para pedir ajuda financeira.

Como identificar o golpe

Ao receber uma ligação ou mensagem suspeita, mantenha a calma e não forneça dados pessoais. Desconfie se a pessoa evitar se identificar claramente ou pedir que você adivinhe quem está falando.

Veja o que fazer nesses casos:

Desligue o telefone ou encerre a conversa imediatamente;

Bloqueie o número usado pelo golpista;

Se o nome de um parente for mencionado, confirme a situação por outro canal de contato antes de enviar qualquer valor.

O que fazer se você caiu no golpe

Quem foi vítima deve registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, presencialmente ou pela internet. Também é importante reunir provas, como prints de conversas, registros de chamadas e comprovantes de transferências.

Quanto mais detalhes e evidências forem apresentados, melhor será a investigação.

Além disso, entre em contato com o banco ou instituição financeira para tentar bloquear ou rastrear a transação. Caso necessário, busque orientação jurídica para tentar reaver o valor perdido.

Dicas para se proteger na internet

Desconfie de mensagens inesperadas, mesmo que pareçam de conhecidos;

Jamais forneça dados pessoais, bancários, senhas ou códigos de verificação;

Evite citar nomes de parentes em conversas com desconhecidos;

Ative a verificação em duas etapas em aplicativos como WhatsApp;

em aplicativos como WhatsApp; Confirme pedidos de dinheiro pessoalmente ou por um número já conhecido;

Mantenha o sistema do celular atualizado e utilize antivírus confiável.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)