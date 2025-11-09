Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Golpe 'bença tia': saiba como o crime funciona, como se proteger e o que fazer se for vítima

Criminosos se passam por parentes em mensagens ou ligações para enganar, principalmente idosos, e pedir dinheiro

Jennifer Feitosa
fonte

Os golpistas utilizam a tática engenharia social (social engineering) para tirar dinheiro das vítimas, principalmente os idosos (Freepik)

Um dos golpes mais comuns aplicados atualmente no Brasil é conhecido como “bença tia”. O crime costuma atingir principalmente pessoas idosas. Por meio de ligações telefônicas ou mensagens em aplicativos, os criminosos se passam por parentes e usam situações de urgência para enganar as vítimas e pedir dinheiro.

Como funciona o golpe “bença tia”

Os golpistas utilizam técnicas de engenharia social para conquistar a confiança das vítimas. A conversa geralmente começa de forma simples e afetiva, como “bença, tia” ou “oi, tio”.

A partir disso, a vítima pode responder mencionando o nome de algum parente. Com essa informação, o criminoso assume a identidade da pessoa citada e cria uma situação de emergência, como a necessidade de uma recarga de celular ou o conserto de um objeto importante, para pedir ajuda financeira.

VEJA MAIS

image Polícia Civil investiga golpe aplicado contra idosos por suposta funcionária do INSS em Belém
O caso é investigado pela Seccional da Marambaia, informou a PC, que também está ouvindo testemunhas para tentar identificar a suspeita

image Saiba como se proteger e denunciar o golpe do falso advogado, cada vez mais comum
A principal defesa contra o golpe do falso advogado começa com a verificação da identidade do profissional

image Idoso perde R$ 32 mil em golpe ao acreditar estar namorando com Juliana Paes
Familiares da vítima denunciaram o caso à polícia, que alerta sobre golpes com perfis falsos de famosos e uso de vídeos manipulados

Como identificar o golpe

Ao receber uma ligação ou mensagem suspeita, mantenha a calma e não forneça dados pessoais. Desconfie se a pessoa evitar se identificar claramente ou pedir que você adivinhe quem está falando.

Veja o que fazer nesses casos:

  • Desligue o telefone ou encerre a conversa imediatamente;
  • Bloqueie o número usado pelo golpista;
  • Se o nome de um parente for mencionado, confirme a situação por outro canal de contato antes de enviar qualquer valor.

O que fazer se você caiu no golpe

Quem foi vítima deve registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, presencialmente ou pela internet. Também é importante reunir provas, como prints de conversas, registros de chamadas e comprovantes de transferências.

Quanto mais detalhes e evidências forem apresentados, melhor será a investigação.

Além disso, entre em contato com o banco ou instituição financeira para tentar bloquear ou rastrear a transação. Caso necessário, busque orientação jurídica para tentar reaver o valor perdido.

Dicas para se proteger na internet

  • Desconfie de mensagens inesperadas, mesmo que pareçam de conhecidos;
  • Jamais forneça dados pessoais, bancários, senhas ou códigos de verificação;
  • Evite citar nomes de parentes em conversas com desconhecidos;
  • Ative a verificação em duas etapas em aplicativos como WhatsApp;
  • Confirme pedidos de dinheiro pessoalmente ou por um número já conhecido;
  • Mantenha o sistema do celular atualizado e utilize antivírus confiável.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

como se proteger de golpes virtuais

golpes digitais

segurança na internet

crimes virtuais
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda