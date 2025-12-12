Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Gigante da perfumaria promove ações no Psica 2025 com espaço interativo

Marca monta o 'Cais Boticário' no Mangueirão com experiências, jogos, brindes e espaço para descanso durante o festival

O Liberal
fonte

Festival Psica (Liliane Moreira/Divulgação)

O Festival Psica 2025, que será realizado nos dias 13 e 14 de dezembro no estádio do Mangueirão, em Belém, vai contar com um espaço interativo voltado ao público. Chamado de Cais Boticário, o ambiente terá experiências com produtos, jogos temáticos e uma arquibancada com vista panorâmica dos shows.

Com cerca de 90 m², o espaço oferecerá estações para experimentação de cosméticos, além de atividades com as linhas Egeo e Cuide-se Bem. Os participantes poderão testar habilidades em jogos e ganhar brindes exclusivos. O local também contará com área de descanso e pontos de recarga para celulares.

A diretora de Marketing Regional do Grupo Boticário, Jacqueline Tobaru, afirma que a parceria com o festival fortalece a presença da empresa no Norte. Segundo ela, o Psica representa uma conexão genuína com os interesses culturais da região.

Iniciativas culturais e campanha de reciclagem fazem parte da ação

A presença no Psica se soma a um conjunto de investimentos culturais no Norte. Em 2025, a empresa destinou R$ 38 milhões a ações na região, incluindo uma loja flutuante na Amazônia e parcerias com festas e eventos locais.

Neste ano, também será promovida a campanha Boti Recicla no shopping Pátio Belém. A ação convida o público a entregar resíduos recicláveis nas lojas participantes. Quem arrecadar maior volume, em quilos, será premiado com um par de ingressos para o festival.

