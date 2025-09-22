Fim do mundo em 23 de setembro? Volta de Jesus? Profecia volta a circular com data se aproximando

À medida que o 23 de setembro de 2025 se aproxima, as redes sociais voltaram a ser tomadas por especulações apocalípticas. O assunto, que circula desde junho, ganhou força novamente nesta semana no TikTok, no X (antigo Twitter) e no YouTube, impulsionado por declarações do pastor sul-africano Joshua Mhlakela. Ele afirma ter recebido em sonho a revelação de que Jesus Cristo retornaria à Terra nesta data.

O que é o arrebatamento?

O arrebatamento é uma crença presente em alguns círculos evangélicos. De acordo com essa interpretação, fiéis vivos e mortos seriam levados ao céu para encontrar Deus, enquanto os não crentes permaneceriam na Terra, passando por um período de caos e sofrimento. Pesquisas indicam que cerca de 61% dos líderes evangélicos acreditam nessa doutrina, embora ela não seja aceita por todas as denominações cristãs.

A visão do pastor Joshua Mhlakela

Em entrevista ao canal CettwinzTV, Mhlakela relatou ter visto Jesus em um trono, afirmando que ouviu as palavras: “Estou voltando em breve. Nos dias 23 e 24 de setembro de 2025 retornarei à Terra”. O vídeo, publicado em junho, já soma quase 500 mil visualizações. Segundo o pastor, o arrebatamento ocorrerá independentemente de estarem ou não preparados os fiéis.

Ele ainda descreveu “seres poderosos” perseguindo aqueles que ficariam para trás, uma visão que carece de comprovação científica ou histórica.

Repercussão nas redes sociais

Entre usuários levando a sério, e outros fazendo piada, confira algumas publicações sobre o suposto arrebatamento:

Previsões apocalípticas que falharam

Essa não é a primeira vez que datas são marcadas para o suposto fim do mundo. O calendário maia de 2012 e a teoria do planeta Nibiru são exemplos de previsões que nunca se concretizaram. A própria Bíblia menciona, em Mateus 24:36, que “quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai”.

Entre a fé e a desinformação digital

Especialistas em religião e desinformação lembram que não existem evidências que sustentem essas teorias. A viralização de conteúdos apocalípticos em redes sociais, no entanto, continua atraindo curiosidade e engajamento de internautas em todo o mundo. Com a proximidade da data, o tema volta a gerar debates — mas, como já aconteceu em outras ocasiões, basta aguardar para saber se a previsão falhará.