Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Fim do mundo em 23 de setembro? Volta de Jesus? Profecia volta a circular com data se aproximando

Vídeos e postagens em redes sociais reacenderam a teoria do arrebatamento após pastor afirmar que Jesus retornaria à Terra nesta terça-feira

O Liberal
fonte

Teoria do arrebatamento volta a viralizar nas redes sociais com a proximidade do dia 23 de setembro de 2025 (Imagem gerada por IA / Freepik)

À medida que o 23 de setembro de 2025 se aproxima, as redes sociais voltaram a ser tomadas por especulações apocalípticas. O assunto, que circula desde junho, ganhou força novamente nesta semana no TikTok, no X (antigo Twitter) e no YouTube, impulsionado por declarações do pastor sul-africano Joshua Mhlakela. Ele afirma ter recebido em sonho a revelação de que Jesus Cristo retornaria à Terra nesta data.

O que é o arrebatamento?

O arrebatamento é uma crença presente em alguns círculos evangélicos. De acordo com essa interpretação, fiéis vivos e mortos seriam levados ao céu para encontrar Deus, enquanto os não crentes permaneceriam na Terra, passando por um período de caos e sofrimento. Pesquisas indicam que cerca de 61% dos líderes evangélicos acreditam nessa doutrina, embora ela não seja aceita por todas as denominações cristãs.

VEJA MAIS

image Fim do mundo? Mar da Galileia fica vermelho e levanta teorias bíblicas; entenda
O Fenômeno natural tingiu as águas e dividiu opiniões entre explicações científicas e interpretações religiosas

image Presságio? Peixe do fim do mundo aparece em praia na Austrália; conheça a espécie rara
Peixe-remo foi encontrado na Tasmânia por uma moradora local; espécie é cercada por crenças que a associam a desastres naturais, como terremotos e tsunamis

A visão do pastor Joshua Mhlakela

Em entrevista ao canal CettwinzTV, Mhlakela relatou ter visto Jesus em um trono, afirmando que ouviu as palavras: “Estou voltando em breve. Nos dias 23 e 24 de setembro de 2025 retornarei à Terra”. O vídeo, publicado em junho, já soma quase 500 mil visualizações. Segundo o pastor, o arrebatamento ocorrerá independentemente de estarem ou não preparados os fiéis.

Ele ainda descreveu “seres poderosos” perseguindo aqueles que ficariam para trás, uma visão que carece de comprovação científica ou histórica.

Repercussão nas redes sociais

Entre usuários levando a sério, e outros fazendo piada, confira algumas publicações sobre o suposto arrebatamento:

Fim do mundo em 23 de setembro? Volta de Jesus? Profecia volta a circular com data se aproximando

Previsões apocalípticas que falharam

Essa não é a primeira vez que datas são marcadas para o suposto fim do mundo. O calendário maia de 2012 e a teoria do planeta Nibiru são exemplos de previsões que nunca se concretizaram. A própria Bíblia menciona, em Mateus 24:36, que “quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai”.

Entre a fé e a desinformação digital

Especialistas em religião e desinformação lembram que não existem evidências que sustentem essas teorias. A viralização de conteúdos apocalípticos em redes sociais, no entanto, continua atraindo curiosidade e engajamento de internautas em todo o mundo. Com a proximidade da data, o tema volta a gerar debates — mas, como já aconteceu em outras ocasiões, basta aguardar para saber se a previsão falhará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda