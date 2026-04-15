Filho de Manoel Soares é acusado de não pagar parte da pensão à filha: 'Ganhava dinheiro escondido'

A ex-namorada do filho do apresentador Manoel Soares causou polêmica após revelar que possui conflitos familiares e disputa de pensão alimentícia na justiça envolvendo Leonardo Soares, com quem teve um relacionamento por quatro anos. Segundo Maria Eduarda Nobre, a filha de 4 anos que possui com o filho do jornalista não recebe o valor da pensão todos os meses e ainda é exposta a certos comportamentos "intoleráveis" do pai.

“Começamos a namorar em fevereiro de 2021, teve muitas mentiras e traições por parte dele, mas mesmo assim tentei manter por conta da minha filha. Sempre foi entre idas e vindas, e nunca durou muito tempo. Nosso penúltimo término, ele terminou comigo no hospital enquanto minha avó falecia”, contou a ex-nora do jornalista Manoel Soares em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Além de relatar as dificuldades na relação, Maria Eduarda disse também que Leonardo ganhava dinheiro escondido e não dividia com as despesas da filha. “Ficamos juntos cerca de dois meses; terminamos porque estávamos passando por diversas dificuldades financeiras, pois só eu trabalhava. Quando ele começou a trabalhar, descobri que ganhava dinheiro escondido do pai e não ajudava nem comigo, nem com a Lua”, contou.

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Atitudes "intoleráveis" e o caso na justiça

De acordo com a ex-namorada do filho de Manoel Soares, a filha teria sido alvo de comentário racista dos familiares paternos e o pai da criança não havia feito nada. “Minha filha estava sentada do lado do pai e da madrasta. A irmã dele ligou o flash e fingiu tirar uma foto dela, e nisso mostrou a foto de uma macaca como se fosse ela. O genitor, em vez de parar a situação, caiu em gargalhadas", explicou Maria Eduarda.

Agora, Maria Eduarda relata que busca a regularização do caso na justiça. “Na primeira determinação judicial, ele pegaria ela todas as terças e um final de semana sim e um não, mas isso nunca foi cumprido de forma regular. O valor é 76% de um salário mínimo, mas ele vem pagando R$ 483,50, o que é menos da metade (...) Sobre o avô, tentei recorrer outras vezes a ele, mas ele não ajuda”, finalizou a ex-nora de Manoel Soares.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)