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Filha de Benedito Ruy Barbosa explica por que autor não fez transplante de rim; entenda

A perda progressiva da função renal provocou uma piora significativa nos últimos dias do dramaturgo

Gabrielle Borges
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Edilene Barbosa, falou sobre os últimos meses de vida do autor durante o velório realizado na terça-feira (7) (Reprodução/Leo Dias)

A filha do escritor e dramaturgo Benedito Ruy Barbosa, Edilene Barbosa, falou sobre os últimos meses de vida do autor durante o velório realizado na terça-feira (7), em São Paulo. Em entrevista ao portal LeoDias, ela revelou que o novelista permaneceu lúcido até que o agravamento de um problema nos rins comprometeu seu estado de saúde.

Segundo Edilene, o autor apresentava um quadro clínico estável, mas a perda progressiva da função renal provocou uma piora significativa nos últimos dias. "Ele estava bem, mas teve um problema no rim. Estava lúcido, bem, até o rim começar realmente a parar", afirmou.

Por que Benedito Ruy Barbosa não fez transplante de rim?

Durante a entrevista, Edilene explicou que um transplante renal nunca chegou a ser considerado pelos médicos em razão da idade do pai, que morreu aos 95 anos. Segundo ela, o procedimento representaria um risco elevado e não teria chances reais de sucesso.

"Não tinha o que fazer. Ele não suportaria um transplante. Não teria como doar um rim para um senhor de 95 anos, enquanto tem criança de 15, 13, 12, também precisando de um. Seria incoerente, porque ele não suportaria", declarou.

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Problema nos rins causou internações frequentes

Ainda de acordo com a filha, a insuficiência renal desencadeou episódios recorrentes de infecção urinária, o que levou Benedito Ruy Barbosa a ser internado diversas vezes ao longo dos últimos meses.

Edilene contou que, após cada internação, o escritor apresentava melhora e conseguia retornar para casa, retomando parte da rotina. No entanto, o quadro se agravou a partir do início deste ano.

"Ele internava, melhorava e voltava para casa. Aí mantinha vida normal, internava de novo e logo melhorava. Só que, de janeiro para cá, foi complicando ainda mais. Na última internação, há uns 15 dias, o médico avisou: 'Olha, é difícil... Está difícil!'", relembrou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

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