Edição do Dia
Falha no Instagram faz usuários verem imagens pessoais em outros perfis do aplicativo; entenda

Até o momento, a empresa Meta ainda não se pronunciou sobre o erro na plataforma

Victoria Rodrigues
fonte

Apesar do susto, a privacidade dos usuários não foi afetada na plataforma. (Foto: Freepik)

O aplicativo do Instagram apresentou instabilidade nesta terça-feira (27) ao fazer com que diversos usuários vissem suas publicações pessoais em outros perfis da plataforma. A falha, inclusive, foi percebida pelo público em páginas de veículos de comunicação, o que fez com que muitos internautas se preocupassem com a gravidade da situação e com a possível exposição dos dados de outras pessoas.

Com a aparição do erro no aplicativo, uma das falhas foi constatada em uma publicação do programa Sinais Vitais, apresentado por Roberto Kalil, da CNN. De acordo com alguns relatos, o problema aparecia enquanto os usuários visualizavam suas próprias fotos em outros perfis, mas os perfis de outras pessoas não viam o mesmo conteúdo, observando apenas uma tela cinza.

Privacidade dos usuários

Apesar do susto, a hipótese de exibição de imagens privadas nos perfis de outras pessoas no Instagram foi descartada, isso porque o erro foi restrito apenas ao instante da exibição das imagens. Ou seja, a falha não fez com que as fotos tivessem seu compartilhamento público na rede social; por isso, o caso não representou risco algum à privacidade dos usuários na plataforma online.

Após o erro da plataforma, alguns especialistas avaliaram que o problema pode ter sido causado por um erro temporário nos sistemas de carregamento ou de exibição dos conteúdos, um aspecto considerado comum em plataformas de grande escala e que pode acontecer com frequência. Até o momento, a empresa Meta, responsável pelo Instagram, ainda não se pronunciou sobre a falha no aplicativo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

