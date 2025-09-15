Capa Jornal Amazônia
Ex de Neymar é amarrada e tem casa invadida por criminosos: 'Eles já estavam vigiando'

Os homens levaram jóias, perfumes e outros itens de valor da residência

Victoria Rodrigues
fonte

Apesar de diversos itens caros terem sido roubados de sua residência, os bandidos não conseguiram levar os carros da garagem. (Foto: Reprodução/ Instagram | @feercamppos)

A influenciadora digital e ex-affair de Neymar, Fernanda Campos, utilizou as mídias sociais neste domingo (14) para informar que criminosos a fizeram de refém e invadiram a sua casa, que fica localizada em Guarulhos, no estado de São Paulo. A criadora de conteúdo contou que foi agredida e amarrada pelos homens que assaltaram a residência, bagunçaram o local e ainda levaram diversos pertences.

“Arrancaram os negócios da parede para ver se achavam cofre, mas o bandido sangrou no travesseiro. Jogaram tudo no chão, levaram os perfumes, joias, tudo! Fizeram a limpa. Mas o que era mais importante, a gente, está tudo bem. Os carros, está tudo certo”, explicou Fernanda Campos nos Stories do Instagram.

Com isso, os bandidos roubaram muitos objetos pessoaIs, mas não conseguiram levar os veículos que estavam na garagem por conta da presença dos rastreadores. “Assaltaram a casa, mas não levaram os carros porque têm rastreador. Mas levaram câmera, tudo que é de valor, bolsa… Olha só o que eles fizeram na casa toda [mostrando os cômodos bagunçados]”, apontou para o chão a influenciadora.

Planejamento dos criminosos

Segundo os relatos da criadora de conteúdo, os bandidos já estavam acompanhando a sua rotina e espionando a casa há bastante tempo. Mas apesar da ação rápida dos criminosos ao adentrar a residência, Fernanda disse também que não deixou a situação fácil para os bandidos, porque ela conseguiu agredi-los em legítima defesa.

“Eles já estavam vigiando a casa. Três entraram aqui dentro e me amarraram. Inclusive, um era agressor de mulheres, puxou meu cabelo. Eu e ele saímos no pau, sangrou na minha blusa, me enforcou. Ele está achando que não vou achar o DNA dele porque ele sangrou na minha blusa e nas minhas coisas”, concluiu Fernanda.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

