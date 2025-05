Está irritado porque seu time perdeu? Veja algumas técnicas de como lidar com a raiva!

Algumas situações da vida possuem o poder de deixar as pessoas irritadas ou mesmo furiosas, principalmente quando se trata de resultados não esperados. Nesse sentido, os jogos de futebol são os primeiros a serem lembrados dentro desse cenário, porque quando os torcedores não se agradam com a decisão, logo ficam com raiva pelos seus times.

O melhor a se fazer nesses momentos de picos de estresse é, sem sombra de dúvidas, tentar se acalmar e seguir algumas dicas para lidar com esse sentimento da melhor forma possível. Uma excelente dica é fazer exercícios aeróbicos, como por exemplo uma caminhada rápida ou corrida, que liberam substâncias químicas no cérebro capazes de ajudar a acalmar e a gerir as fortes emoções.

VEJA MAIS

Confira mais 5 dicas para lidar com a raiva:

Tente se distrair

Nos primeiros momentos, busque se distrair com atividades que você normalmente costuma e gosta de fazer, como: fazer palavras cruzadas, desenhar, cozinhar e passear com o seu cachorro.

Conte até 100

Muitas pessoas quando ficam extremamente irritadas acabam fazendo coisas que se arrependerão no futuro, por isso é importante que se faça uma contagem lenta até 100 para que a pressão arterial e cardíaca possam voltar ao normal.

Respire profundamente

Uma das melhores formas de se acalmar é inspirar e expirar o ar de modo profundo, porque as respirações lentas são responsáveis por abrandar o ritmo cardíaco.

Escreva sobre o problema

A prática de escrever sobre os seus sentimentos em um papel ajuda a pensar qual é a melhor forma de lidar com o problema, até porque decisões baseadas na emoção não costumam ser as melhores.

Faça uma oração

Alguns especialistas afirmam que, se em um momento de raiva extrema, a pessoa conseguir rezar pela outra que lhe fez mal, a oração geralmente faz com que os sentimentos negativos terminem e deem espaço para o perdão.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)