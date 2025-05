Entenda o que é aura, como descobrir e o que significam as cores do seu campo energético

De acordo com alguns dicionários da língua portuguesa, a aura é definida como “um círculo de luz ou de energia que envolve o corpo”. No entanto, para muitas tradições esotéricas, ela representa muito mais do que isso. Segundo Katrina Devilla, consultora esotérica da plataforma iQuilibrio, para o portal O Globo, a aura é uma espécie de assinatura energética, que carrega tudo o que sentimos, pensamos e vivemos. “É quase como a nossa alma vestida de luz”, explica.

Segundo ela, todos os seres humanos estão cercados por essa energia sutil, que influencia tanto a maneira como nos percebemos quanto a forma como os outros nos percebem.

A palavra aura tem origem no latim, que significa “vento suave”, “sopro de ar” ou “brisa”. Em muitas correntes espirituais, acredita-se que esse campo é formado por partículas vibracionais que refletem o estado físico, emocional e espiritual de cada pessoa.

Embora nem todos consigam enxergá-la com facilidade, Katrina afirma que qualquer pessoa pode aprender a ver sua própria aura. “É um dom natural, que pode ser desenvolvido com prática, foco e, principalmente, intuição”, garante.

Como descobrir a sua aura

1. Visualização entre os dedos:

Fique de frente para uma parede branca e pressione suavemente os dedos indicadores um contra o outro por alguns segundos.

Em seguida, afaste-os devagar. Com atenção, será possível notar um leve brilho entre eles.

Com a prática, esse brilho tende a ganhar forma e intensidade, segundo a consultora.

2. Observação no espelho:

Após um momento de relaxamento ou um banho energético, encare-se no espelho por alguns minutos.

Foque no contorno do seu rosto.

Quando a mente estiver tranquila e receptiva, uma luminosidade tênue pode surgir ao redor da cabeça. “Esse é o seu campo áurico”, ensina Katrina.

O que significam as cores da aura?

A aura é composta por uma mistura de cores, com tons dominantes que revelam aspectos do estado interior de cada pessoa. Veja os significados principais:

Branco : Raro e especial, indica equilíbrio, leveza e receptividade ao novo. Pessoas com essa aura são muito sensíveis a energias externas. “Tampar o umbigo com um cristal pode ajudar na proteção”, recomenda Katrina.

: Raro e especial, indica equilíbrio, leveza e receptividade ao novo. Pessoas com essa aura são muito sensíveis a energias externas. “Tampar o umbigo com um cristal pode ajudar na proteção”, recomenda Katrina. Preto : Representa a necessidade de cura. Pode refletir mágoas profundas, bloqueios emocionais ou um período de introspecção intensa.

: Representa a necessidade de cura. Pode refletir mágoas profundas, bloqueios emocionais ou um período de introspecção intensa. Vermelho : Associado à paixão, criatividade e transformações. “Uma aura vermelha é como uma faísca prestes a incendiar o mundo com ideias novas”, afirma a especialista.

: Associado à paixão, criatividade e transformações. “Uma aura vermelha é como uma faísca prestes a incendiar o mundo com ideias novas”, afirma a especialista. Rosa : Simboliza generosidade e sensibilidade. Pessoas com essa aura tendem a se doar intensamente e, embora possam se decepcionar, sempre se reerguem.

: Simboliza generosidade e sensibilidade. Pessoas com essa aura tendem a se doar intensamente e, embora possam se decepcionar, sempre se reerguem. Laranja : Cor de alegria, movimento e intensidade. Também pode indicar impulsividade. “É uma energia vibrante, que precisa de direcionamento”, alerta Katrina.

: Cor de alegria, movimento e intensidade. Também pode indicar impulsividade. “É uma energia vibrante, que precisa de direcionamento”, alerta Katrina. Amarelo : Reflete otimismo, entusiasmo e brilho pessoal. Representa uma energia expansiva, ligada à criatividade e confiança.

: Reflete otimismo, entusiasmo e brilho pessoal. Representa uma energia expansiva, ligada à criatividade e confiança. Verde : Conecta-se à natureza, à cura e ao trabalho. Pode também indicar ciúme, se estiver em desequilíbrio. “É uma cor poderosa, mas que exige equilíbrio emocional”, explica.

: Conecta-se à natureza, à cura e ao trabalho. Pode também indicar ciúme, se estiver em desequilíbrio. “É uma cor poderosa, mas que exige equilíbrio emocional”, explica. Azul : Revela profundidade espiritual e emocional. Indica introspecção, sabedoria e paz interior.

: Revela profundidade espiritual e emocional. Indica introspecção, sabedoria e paz interior. Cinza e marrom: Tons que apontam para bloqueios energéticos. Cinza pode sinalizar pessimismo ou falta de fé, enquanto o marrom está relacionado à estagnação e ao egoísmo.

“Não é algo definitivo. Esses tons apenas indicam que é hora de se limpar energeticamente e recomeçar”, diz Katrina.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)