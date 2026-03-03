Enem 2025: MEC lança sistema que emite certificado do ensino médio; veja passo a passo

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), lançou nesta segunda-feira (2) um novo sistema de certificação de conclusão do ensino médio por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A ferramenta foi desenvolvida para agilizar a emissão do documento digital pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP). A iniciativa promete dar mais celeridade ao processo de certificação para os participantes do Enem 2025 que atenderem aos critérios exigidos.

Com o novo modelo, o certificado poderá ser emitido de forma digital, simplificando o acesso ao documento por candidatos que desejam ingressar no ensino superior.

Quem pode solicitar o certificado pelo Enem 2025?

Para obter a certificação do ensino médio com base nas notas do Enem, o participante precisa ter mais de 18 anos e alcançar, no mínimo, 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento avaliadas no exame. Além disso, é obrigatório obter pelo menos 500 pontos na redação.

A certificação é uma alternativa para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular e buscam retomar a trajetória educacional, seja para acessar a universidade, seja para ampliar oportunidades no mercado de trabalho.

Passo a passo para solicitar o certificado digital

O acesso ao sistema é feito exclusivamente pela internet. Confira como funciona o procedimento:

Acesse o endereço certificacaodigital.inep.gov.br e clique na opção "Entrar com Gov.br".

Selecione "Acesso.gov.br" para iniciar o login.

Na página do Gov.br, informe seus dados pessoais para autenticação.

Após o login, o usuário será redirecionado ao sistema do Inep e deverá confirmar ou atualizar as informações cadastrais antes de clicar em "Salvar".

No menu lateral esquerdo, a opção "Ajuda" reúne orientações detalhadas sobre cada etapa do processo.

Caso o participante esteja apto à certificação, poderá clicar em "Solicitar Certificado".

A solicitação será registrada pela instituição certificadora responsável e, se validada, o certificado digital será disponibilizado em poucos minutos.

No menu principal, basta acessar a aba "Certificado" para visualizar o documento e fazer o download em PDF na opção "Baixar PDF".

A autenticidade do certificado poderá ser confirmada por meio da leitura do QR Code presente no documento, que direciona novamente ao site oficial para validação.

De acordo com o Inep, o novo modelo digital reduz a burocracia e amplia o acesso ao documento, garantindo mais praticidade para jovens e adultos que buscam regularizar a escolaridade e avançar na trajetória acadêmica ou profissional.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)