Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Enem 2025: MEC lança sistema que emite certificado do ensino médio; veja passo a passo

Segundo o Inep, o novo sistema representa um avanço na modernização dos serviços educacionais, garantindo mais eficiência e segurança na emissão dos certificados

Gabrielle Borges
fonte

O certificado poderá ser emitido de forma digital, simplificando o acesso ao documento por candidatos que desejam ingressar no ensino superior. (Reprodução/Ministério da Educação)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), lançou nesta segunda-feira (2) um novo sistema de certificação de conclusão do ensino médio por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A ferramenta foi desenvolvida para agilizar a emissão do documento digital pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP). A iniciativa promete dar mais celeridade ao processo de certificação para os participantes do Enem 2025 que atenderem aos critérios exigidos.

Com o novo modelo, o certificado poderá ser emitido de forma digital, simplificando o acesso ao documento por candidatos que desejam ingressar no ensino superior.

VEJA MAIS

image Emissão de diploma do ensino médio via Enem gera dúvida para estudantes; saiba como solicitar
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltou a ser aceito, após nove anos, como forma de certificação de conclusão de estudos, mas alguns estudantes relatam problemas na emissão do diploma


image Redação do Enem 2025 teve critérios mais rígidos; veja o que mudou na correção
Mudanças em critérios de coesão, proposta de intervenção e repertório sociocultural ajudaram a explicar queda de notas relatada por candidatos


image Uepa lança processo seletivo para curso de Gastronomia em Belém; veja como se inscrever
A seleção é gratuita e destinada a candidatos que concluíram o ensino médio e participaram do Enem em 2023, 2024 ou 2025


 

Quem pode solicitar o certificado pelo Enem 2025?

Para obter a certificação do ensino médio com base nas notas do Enem, o participante precisa ter mais de 18 anos e alcançar, no mínimo, 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento avaliadas no exame. Além disso, é obrigatório obter pelo menos 500 pontos na redação.

A certificação é uma alternativa para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular e buscam retomar a trajetória educacional, seja para acessar a universidade, seja para ampliar oportunidades no mercado de trabalho.

Passo a passo para solicitar o certificado digital

O acesso ao sistema é feito exclusivamente pela internet. Confira como funciona o procedimento:

  • Acesse o endereço certificacaodigital.inep.gov.br e clique na opção “Entrar com Gov.br”.
  • Selecione “Acesso.gov.br” para iniciar o login.
  • Na página do Gov.br, informe seus dados pessoais para autenticação.
  • Após o login, o usuário será redirecionado ao sistema do Inep e deverá confirmar ou atualizar as informações cadastrais antes de clicar em “Salvar”.
  • No menu lateral esquerdo, a opção “Ajuda” reúne orientações detalhadas sobre cada etapa do processo.
  • Caso o participante esteja apto à certificação, poderá clicar em “Solicitar Certificado”.
  • A solicitação será registrada pela instituição certificadora responsável e, se validada, o certificado digital será disponibilizado em poucos minutos.
  • No menu principal, basta acessar a aba “Certificado” para visualizar o documento e fazer o download em PDF na opção “Baixar PDF”.
  • A autenticidade do certificado poderá ser confirmada por meio da leitura do QR Code presente no documento, que direciona novamente ao site oficial para validação.

De acordo com o Inep, o novo modelo digital reduz a burocracia e amplia o acesso ao documento, garantindo mais praticidade para jovens e adultos que buscam regularizar a escolaridade e avançar na trajetória acadêmica ou profissional.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

educação

MEC

Enem 2025
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda