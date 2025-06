Encontro a quatro? Tinder lança função para quem quer sair em dupla; veja como funciona

O aplicativo de relacionamentos Tinder anunciou o lançamento do Encontro Duplo (Double Date), uma nova funcionalidade que permite aos usuários formar duplas com amigos e dar match com outras duplas. O recurso estará disponível a partir de julho.

A ferramenta já estava em fase de testes no Brasil e, segundo a empresa, gerou 25% mais mensagens em conversas em grupo, se comparado ao modelo tradicional de bate-papo individual.

Como funciona o Double Date

Para usar a novidade, o usuário deve clicar no ícone de "Double Date", localizado no canto superior da tela principal do aplicativo, e convidar um amigo para formar uma dupla. É possível convidar até três amigos e formar diferentes combinações.

A partir daí, o sistema exibe outros pares compatíveis, com base em preferências como gênero, idade e orientação sexual. Se uma pessoa de cada dupla der like no outro par, o match acontece e uma conversa em grupo é criada para os quatro participantes.

Além do chat coletivo, também é possível abrir conversas privadas com alguém da outra dupla e até curtir perfis individuais, o que pode gerar matches paralelos.

A nova funcionalidade faz parte de uma estratégia do aplicativo para reconquistar o público jovem e enfrentar a queda no número de assinantes pagantes. De acordo com a empresa, o recurso foi utilizado principalmente por pessoas com até 29 anos durante a fase de testes.