Empresária grávida revela que divide o marido com outras 5 mulheres: ‘É uma desconstrução’

A empresária Laís Rocha, de 27 anos, revelou que divide o marido, o motoboy Ivan Rocha, de 36, com outras cinco mulheres em uma relação amorosa baseada na “desconstrução” e na “reconstrução”. Apesar de morar com todas elas, Ivan é casado no cartório apenas com a empresária e, por isso, Laís e as outras namoradas planejam uma cerimônia de casamento para novembro de 2026.

Além de Laís, as outras mulheres de Ivan também sonham em se casar de vestido branco e, segundo a empresária, os padrinhos do casamento serão trisais e famílias poliafetivas. As noivas são: a empresária Ana Carolina, de 20 anos; a engenheira Natália Ferrari, de 30; a criadora de conteúdo Camili Sousa, de 20; a autônoma Maria Eduarda da Silva, de 20; e a radiologista Juliana Aires, de 22 anos.

“Esse tipo de relacionamento não é para qualquer um, não é todo mundo que está pronto. Ninguém está pronto. A sociedade não fala que você vai casar com duas, três, quatro pessoas”, explicou Laís, em entrevista ao portal Metrópoles, sobre o preconceito que vivenciam no mundo.

Gravidez de Laís Rocha

Apesar de todas morarem na mesma casa, Laís se considera heterossexual e diz que sente prazer em ver o marido em ato sexual com outra mulher, por isso é adepta do poliamor, um relacionamento que é caracterizado por conter mais de duas pessoas em uma união amorosa. Ela, inclusive, ficou grávida de uma gestação totalmente planejada e disse que a próxima a ser mãe será Natália Ferrari, que também sonha em ter um bebê.

De acordo com Laís, todas serão mãe de seu bebê, mas não compartilharão da mesma obrigação de cuidado e proteção que ela e o marido terão com o futuro filho. “Todas elas não estão isentas dessa responsabilidade de cuidar, de ajudar e é uma das coisas que eu falo sobre o relacionamento poliafetivo. Pelo menos aqui em casa, para mim, tem sido maravilhoso. Elas me ajudam com absolutamente tudo”, explicou Laís.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)