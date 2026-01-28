Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Empresária grávida revela que divide o marido com outras 5 mulheres: ‘É uma desconstrução’

Segundo Laís Rocha, esse tipo de relacionamento "não é para qualquer um" devido ao preconceito da sociedade

Victoria Rodrigues
fonte

As seis mulheres pretendem se casar com Ivan Rocha no final deste ano. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A empresária Laís Rocha, de 27 anos, revelou que divide o marido, o motoboy Ivan Rocha, de 36, com outras cinco mulheres em uma relação amorosa baseada na “desconstrução” e na “reconstrução”. Apesar de morar com todas elas, Ivan é casado no cartório apenas com a empresária e, por isso, Laís e as outras namoradas planejam uma cerimônia de casamento para novembro de 2026.

Além de Laís, as outras mulheres de Ivan também sonham em se casar de vestido branco e, segundo a empresária, os padrinhos do casamento serão trisais e famílias poliafetivas. As noivas são: a empresária Ana Carolina, de 20 anos; a engenheira Natália Ferrari, de 30; a criadora de conteúdo Camili Sousa, de 20; a autônoma Maria Eduarda da Silva, de 20; e a radiologista Juliana Aires, de 22 anos.

“Esse tipo de relacionamento não é para qualquer um, não é todo mundo que está pronto. Ninguém está pronto. A sociedade não fala que você vai casar com duas, três, quatro pessoas”, explicou Laís, em entrevista ao portal Metrópoles, sobre o preconceito que vivenciam no mundo.

VEJA MAIS

image Trisal consegue validação da relação na Justiça com contrato de poliamor; entenda
O documento foi oficializado em um Cartório de Registro de Títulos e Documentos (RTD), mas não constitui um reconhecimento legal da união poliafetiva como uma entidade familiar

image Alcione fala sobre 'crush' em Alexandre de Moraes, uso de maconha e poliamor
Cantora maranhense divertiu os fãs ao falar sobre assuntos polêmicos

image Casado com nove mulheres, influenciador quer ser árbitro de futebol
Arthur "O Urso" contou que a ideia é unir a paixão pelo esporte com a busca por novos desafios na sua vida. O desejo surgiu durante debates em casa, com as esposas

Gravidez de Laís Rocha

Apesar de todas morarem na mesma casa, Laís se considera heterossexual e diz que sente prazer em ver o marido em ato sexual com outra mulher, por isso é adepta do poliamor, um relacionamento que é caracterizado por conter mais de duas pessoas em uma união amorosa. Ela, inclusive, ficou grávida de uma gestação totalmente planejada e disse que a próxima a ser mãe será Natália Ferrari, que também sonha em ter um bebê.

De acordo com Laís, todas serão mãe de seu bebê, mas não compartilharão da mesma obrigação de cuidado e proteção que ela e o marido terão com o futuro filho. “Todas elas não estão isentas dessa responsabilidade de cuidar, de ajudar e é uma das coisas que eu falo sobre o relacionamento poliafetivo. Pelo menos aqui em casa, para mim, tem sido maravilhoso. Elas me ajudam com absolutamente tudo”, explicou Laís.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

poliamor

casamento

6 mulheres

gravidez

preconceito
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda