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Emagrecimento rápido pode causar problemas na vesícula, alertam especialistas

Perda de peso acelerada aumenta risco de cálculos biliares e pode levar à cirurgia

Hannah Franco
fonte

Emagrecimento rápido pode causar problemas na vesícula, alertam especialistas (Divulgação)

O uso de métodos para emagrecimento rápido tem crescido no Brasil, impulsionado principalmente pela popularização das chamadas canetas emagrecedoras. Apesar dos resultados expressivos na balança, especialistas alertam para riscos à saúde, especialmente relacionados à vesícula biliar.

De acordo com o endocrinologista Luiz Turatti, a perda de peso acelerada pode aumentar a propensão à colelitíase, condição caracterizada pela formação de cálculos biliares, além de outras complicações hepatobiliares.

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Segundo ele, esse tipo de emagrecimento, quando ocorre de forma brusca, pode trazer consequências importantes, incluindo inflamações e até a necessidade de cirurgia para retirada da vesícula.

Perda de peso acelerada aumenta risco de complicações

Estudos apontam que até 15% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica precisam, posteriormente, retirar a vesícula devido a complicações associadas à rápida perda de peso.

“Os pacientes precisam ser alertados de que emagrecer rápido não está isento de riscos para a saúde. É fundamental que a equipe médica faça avaliação individualizada e considere estratégias preventivas”, afirmou o especialista.

De acordo com Turatti, o risco aumenta quando há perda superior a 1,5 kg por semana ou mais de 24% do peso corporal inicial.

Fatores que aumentam risco de cálculos biliares

Além da velocidade do emagrecimento, outros fatores também contribuem para o desenvolvimento da condição.

  • Sexo feminino
  • Idade avançada
  • Obesidade prévia
  • Dislipidemia
  • Histórico familiar de cálculos biliares

Esses elementos, associados à perda de peso rápida, elevam as chances de problemas na vesícula.

O endocrinologista destaca que o emagrecimento deve ser conduzido com acompanhamento profissional, evitando riscos desnecessários à saúde. A avaliação individualizada é considerada essencial para definir estratégias seguras e prevenir complicações durante o processo de perda de peso.

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Palavras-chave

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saúde

cirurgia de vesícula
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