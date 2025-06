DJ é supreendida com playlist para festa infantil; veja 'exigências' pedidas

Uma internauta que trabalha como DJ surpeeendeu a web ao viralizar com um tweet na rede social X sobre as exigências musicais de seu público para a festa em que foi contratada para tocar. Repleta de "hits" do público infantil, a playlist tinha desde músicas "clássicas", como "Ilariê", da Xuxa, até o "Funk do Pão de Queijo", do Bolofofos.

VEJA MAIS

Ellen trabalha como DJ e recebeu um convite da creche em que os filhos estudam para fazer um "set". A mulher compartilhou a playlist que as crianças montaram e divertiu a web pelas escolhas das músicas. Confira a seguir a lista completa dos pedidos:

As respostas ao post foram as mais variadas e todas voltadas para tons cômicos. "Uma transição de funk do patinho com o funk do pão de queijo e a escolinha vai a baixo", escreveu um internauta, enquanto outro falou "A Xuxa ali no final, sempre resistindo a todas as gerações! É a maior do Brasil, não tem jeito".

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.