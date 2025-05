Dix ou Daily? Saiba o que é e entenda os diferentes tipos de contas no Instagram da Geração Z

Manter mais de um perfil no Instagram é uma prática que vem ganhando força entre as novas gerações nos últimos anos. Perfis privados, voltados apenas para pessoas selecionadas, têm se mostrado uma alternativa para quem prefere não se expor publicamente e deseja a liberdade de publicar para uma audiência mais controlada.

Para quem busca manter um perfil mais privado, com uma vibe de “revista” — conteúdos estéticos, posados e planejados — voltado apenas para amigos mais próximos, o Dix é a melhor opção. Já para aqueles que desejam uma rede restrita, mas com o objetivo de compartilhar o dia a dia de forma mais natural e informal, o Daily é o perfil ideal.

O que são “Dix” e “Daily”?

Os perfis Dix e Daily são contas secundárias e restritas no Instagram, criadas por adolescentes e jovens para funções específicas.

Dix

O Dix é um perfil alternativo, geralmente privado, usado para compartilhar fotos, vídeos e conteúdos mais íntimos ou espontâneos — acessível apenas a um grupo seleto de seguidores. O nome vem da gíria “dixar”, que significa postar algo de forma despreocupada. O Dix funciona como um “clube fechado” dentro da rede social. Enquanto o perfil principal costuma reunir familiares, colegas de trabalho e até professores, o Dix é reservado para os amigos mais próximos. É nesse espaço que surgem postagens mais leves e autênticas, piadas internas, registros do dia a dia e conteúdos que não caberiam no feed tradicional.

Daily

Assim como o Dix, o Daily também é um perfil alternativo criado por jovens das gerações Z e Alfa no Instagram. No entanto, sua proposta é funcionar como um diário online, no qual se compartilha a rotina de maneira mais livre e natural. Popular entre as novas gerações, o Daily — palavra em inglês que significa “diário” — não serve para esconder, mas sim para expor o cotidiano a um público selecionado, sem a pressão por fotos perfeitas ou por seguir padrões.

A tendência ganhou força no início de 2024 como uma forma espontânea de dividir com os amigos momentos do dia a dia e interesses pessoais.

Apesar de serem perfis paralelos com objetivos distintos, Dix e Daily não substituem a conta principal no Instagram.

(Riulen Ropan estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)