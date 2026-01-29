Capa Jornal Amazônia
Dino, do STF, nega ação que contesta renovação automática da CNH

Dino não analisou o mérito do pedido, mas considerou que a entidade não tem legitimidade para propor a ação

Estadão Conteúdo
fonte

Flávio Dino (Foto: Antonio Augusto/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino negou nesta quinta-feira, 29, uma ação movida pela Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego (Abrapsit) que questionava a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A nova regra, editada pelo governo em dezembro, dispensa a realização dos exames de aptidão física e mental.

Dino não analisou o mérito do pedido, mas considerou que a entidade não tem legitimidade para propor a ação. "A qualificação como entidade de classe pressupõe a representação de categoria homogênea.

A Abrapsit reúne grupos heterogêneos de associados, incluindo um conselho de fiscalização profissional, uma gestora de plano de saúde, uma clínica médica, associações civis de finalidades institucionais diversas e particulares", afirmou o ministro.

