O Liberal chevron right Variedades chevron right

Dia do Date: saiba como convidar para um encontro em apps de namoro

Primeiro domingo de janeiro é o mais movimentado nos aplicativos; veja como chamar para o date e conheça 5 plataformas populares

Hannah Franco
fonte

Dating Sunday: veja como marcar um date em apps de relacionamento (ELEVATE / Pexels)

Mais do que festas de Réveillon e promessas de Ano Novo, o primeiro domingo de janeiro se consolidou como o dia mais favorável para quem busca novas conexões. A data é conhecida mundialmente como Dating Sunday, ou Dia do Date, considerado o momento mais movimentado do ano nos aplicativos de relacionamento.

Também chamado de Dating Sunday, o dia reúne usuários dispostos a iniciar conversas e marcar encontros. A explicação é simples: depois das festas de fim de ano, muitas pessoas passam a buscar relações com mais intenção.

Segundo levantamento divulgado por aplicativo de relacionamento, o romance volta a ganhar espaço após um período de desilusão, especialmente no Brasil, onde 38% dos solteiros dizem ter uma esperança renovada no amor.

Como convidar para um date nos aplicativos

Chamar alguém para sair pode gerar ansiedade, mas algumas atitudes ajudam a aumentar as chances de resposta positiva.

1. Tenha um objetivo claro

Mostre interesse real pela pessoa. Falar sobre o dia a dia ou gostos em comum ajuda, mas evite conversas genéricas por muito tempo. Convites mais rápidos costumam gerar mais interesse.

2. Use um elogio sincero

Explique por que quer sair com a pessoa. Frases simples ajudam a deixar o convite mais leve e direto.

3. Seja específico no convite

Deixe claro que é um encontro. Dizer o dia ou fazer uma brincadeira com o Dia do Date pode tornar o convite mais natural.

4. Pense nos detalhes

Se o convite for aceito, combine local, horário e atividade. Isso demonstra interesse e evita ruídos na conversa.

5. Saiba lidar com a recusa

Caso a resposta seja negativa, respeite. Manter a cordialidade e seguir a rotina é importante para evitar frustrações.

Cinco aplicativos para marcar um date

image (Divulgação)

Para quem ainda não usa plataformas de relacionamento, algumas das mais conhecidas são:

  • Tinder
  • Bumble
  • Badoo
  • Hinge
  • Grindr (voltado ao público adulto, com restrição etária)

Cuidados antes de marcar um encontro

Especialistas recomendam atenção à segurança ao usar aplicativos de namoro. Entre as principais orientações estão:

  • Priorizar plataformas com políticas claras de proteção ao usuário
  • Evitar compartilhar dados pessoais nas primeiras conversas
  • Manter os contatos iniciais dentro do app
  • Marcar encontros em locais públicos e avisar alguém de confiança
  • Evitar exposição excessiva de rotina, endereço ou locais frequentes
  • Preferir perfis verificados e, sempre que possível, fazer uma videochamada antes do encontro presencial
Palavras-chave

dates

encontro

Casal
Variedades
.
