Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Dia do Consumidor: saiba como identificar golpes em sites, Pix e anúncios com IA

Com o aumento das promoções, consumidores devem redobrar a atenção para evitar golpes e anúncios enganosos.

Gabrielle Borges
fonte

Dia do Consumidor ocorre no domingo (15) (Foto: Freepik)

Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, cairá em um domingo em 2026. A data costuma movimentar o comércio, com muitas lojas lançando promoções, descontos e campanhas especiais, que em alguns casos se estendem por todo o mês.

No entanto, diante de tantas ofertas, cupons e promessas de cashback nas plataformas digitais, especialistas alertam que é preciso redobrar a atenção para evitar golpes na internet. Saiba como evitar cair neles a seguir.

Pesquise preços antes de finalizar a compra

Uma das principais recomendações é pesquisar preços em diferentes lojas. Essa verificação pode ser feita diretamente nos sites dos varejistas ou com a ajuda de plataformas especializadas em comparação de valores. Os chamados buscadores de preços facilitam esse processo.

Em períodos com grande volume de promoções, como o Dia do Consumidor, esses comparadores acabam funcionando como uma referência para encontrar as ofertas mais competitivas.

Entre as ferramentas mais conhecidas disponíveis na internet estão:

  • Buscapé
  • Zoom
  • Bondfaro
  • JáCotei
  • Google Shopping

Especialistas lembram que esse tipo de estratégia costuma funcionar melhor para produtos padronizados, como eletrônicos e eletrodomésticos, que possuem o mesmo modelo vendido em diferentes lojas.

VEJA MAIS

image Você sabia? Conheça direitos garantidos ao cidadão no Dia do Consumidor
Advogado esclarece dúvidas sobre direitos e enumera casos mais comuns


image Dia do Consumidor: Belém recebe serviços gratuitos neste domingo (15)
Programação na Praça da República oferece emissão de documentos e orientações jurídicas das 8h às 14h para marcar a data mundial da categoria


image Dia do Consumidor: advogado de Belém orienta sobre direitos e consumo consciente
Dennis Verbicaro, presidente da Comissão de Defesa aos Direitos dos Consumidores da OAB-PA, destaca avanços na legislação, importância dos órgãos de defesa e cuidados nas compras online

Confira os detalhes antes de concluir a compra

Mesmo depois de encontrar um preço atrativo, é importante verificar alguns detalhes antes de finalizar a compra, especialmente em períodos de grandes promoções, como o Dia do Consumidor.

Segundo o Procon, o consumidor deve analisar as condições de pagamento, possíveis juros e prazos de parcelamento, que podem alterar o valor final do produto.

Também é essencial confirmar se o site ou aplicativo é confiável. Antes de pagar, verifique se o endereço começa com “https://” e se há um cadeado ao lado da URL, sinais de conexão segura. Desconfie ainda de páginas com erros de ortografia ou variações no nome da marca, tática comum em sites falsos.

Pagamentos

Na hora do pagamento, especialistas recomendam priorizar cartões de crédito ou débito, que facilitam a contestação em caso de fraude. Outra dica é usar cartões virtuais temporários, disponíveis em aplicativos bancários, para reduzir o risco de clonagem, segundo a Serasa Experian.

Se o pagamento for por Pixconfirme se o destinatário é realmente a empresa responsável pela venda. Também vale checar avaliações de outros consumidores e verificar se a loja informa CNPJ, endereço e canais de atendimento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

dia do consumidor

dia mundial do consumidor

golpes virtuais
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda