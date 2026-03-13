Dia do Consumidor: saiba como identificar golpes em sites, Pix e anúncios com IA

O Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, cairá em um domingo em 2026. A data costuma movimentar o comércio, com muitas lojas lançando promoções, descontos e campanhas especiais, que em alguns casos se estendem por todo o mês.

No entanto, diante de tantas ofertas, cupons e promessas de cashback nas plataformas digitais, especialistas alertam que é preciso redobrar a atenção para evitar golpes na internet. Saiba como evitar cair neles a seguir.

Pesquise preços antes de finalizar a compra

Uma das principais recomendações é pesquisar preços em diferentes lojas. Essa verificação pode ser feita diretamente nos sites dos varejistas ou com a ajuda de plataformas especializadas em comparação de valores. Os chamados buscadores de preços facilitam esse processo.

Em períodos com grande volume de promoções, como o Dia do Consumidor, esses comparadores acabam funcionando como uma referência para encontrar as ofertas mais competitivas.

Entre as ferramentas mais conhecidas disponíveis na internet estão:

Buscapé

Zoom

Bondfaro

JáCotei

Google Shopping

Especialistas lembram que esse tipo de estratégia costuma funcionar melhor para produtos padronizados, como eletrônicos e eletrodomésticos, que possuem o mesmo modelo vendido em diferentes lojas.

Confira os detalhes antes de concluir a compra

Mesmo depois de encontrar um preço atrativo, é importante verificar alguns detalhes antes de finalizar a compra, especialmente em períodos de grandes promoções, como o Dia do Consumidor.

Segundo o Procon, o consumidor deve analisar as condições de pagamento, possíveis juros e prazos de parcelamento, que podem alterar o valor final do produto.

Também é essencial confirmar se o site ou aplicativo é confiável. Antes de pagar, verifique se o endereço começa com “https://” e se há um cadeado ao lado da URL, sinais de conexão segura. Desconfie ainda de páginas com erros de ortografia ou variações no nome da marca, tática comum em sites falsos.

Pagamentos

Na hora do pagamento, especialistas recomendam priorizar cartões de crédito ou débito, que facilitam a contestação em caso de fraude. Outra dica é usar cartões virtuais temporários, disponíveis em aplicativos bancários, para reduzir o risco de clonagem, segundo a Serasa Experian.

Se o pagamento for por Pix, confirme se o destinatário é realmente a empresa responsável pela venda. Também vale checar avaliações de outros consumidores e verificar se a loja informa CNPJ, endereço e canais de atendimento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)