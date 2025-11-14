Descubra qual é o dia mais caro para viajar no final de ano e economizar em passagens

Com a aproximação das festas de final de ano, muitas pessoas planejam viajar para curtir o Natal, o Ano-Novo, as férias ou mesmo rever a família. Entretanto, também é de conhecimento geral que este é o período que costuma apresentar alta na demanda por passagens aéreas e, consequentemente, o aumento considerável nos preços.

Mas é possível comprar por um preço mais "em conta". Descubra como a seguir.

VEJA MAIS





Um levantamento recente realizado pela empresa Kayak mapeou quais seriam os melhores e os piores dias para viajar neste final de ano. Intitulado "Check-in para sua Viagem: Natal e Ano Novo 2025", o relatório mostra os dias para economizar. Se você deseja viajar pelo Brasil, o ideal é fugir do dia 3 de janeiro, pois de acordo com o levantamento, neste dia, as tarifas médias ficam em R$ 2.622 na ida. Este é o dia mais caro para viajar dentro do país.

Já quem deseja economizar, o ideal é pegar um voo no dia 31 de dezembro. Neste dia, segundo o estudo da empresa, o preço médio das passagens é de R$1.227.

Em relação aos voos internacionais, o dia mais caro é o dia 2 de janeiro, com valor médio de R$6.715. Já o dia seguinte, 3 de janeiro, é o mais em conta para quem vai para fora do país, com voos de ida custando em média R$1.376. Para aqueles que querem retornar antes da virada do ano, o dia 24 de dezembro é o mais econômico, com o preço médio de R$1.619.

Os destinos mais buscados no país para o período estão na região Nordeste, como Recife, Salvador e Maceió.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)