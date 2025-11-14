Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Descubra qual é o dia mais caro para viajar no final de ano e economizar em passagens

Levantamento realizado por empresa mostra os dias com valores mais altos para voos nacionais e internacionais; confira

Gabrielle Borges
fonte

Saiba quais os dias ideias para economizar em passagens aéreas (Freepik)

Com a aproximação das festas de final de ano, muitas pessoas planejam viajar para curtir o Natal, o Ano-Novo, as férias ou mesmo rever a família. Entretanto, também é de conhecimento geral que este é o período que costuma apresentar alta na demanda por passagens aéreas e, consequentemente, o aumento considerável nos preços.

Mas é possível comprar por um preço mais "em conta". Descubra como a seguir.

VEJA MAIS

image Clubes de viagem surgem como opções para quem quer economizar; conheça
Esses clubes oferecem diversos benefícios e serviços que tornam as viagens mais acessíveis e personalizadas.

image Compras de supermercado para viagem: saiba o que não pode faltar na lista
Fazer um planejamento de compras, com uma lista organizada, é essencial para garantir praticidade e economia

image Veja como organizar um roteiro de viagem: dicas de planejamento e finanças
Orçamento, datas e sonhos são os principais pontos de partida

Um levantamento recente realizado pela empresa Kayak mapeou quais seriam os melhores e os piores dias para viajar neste final de ano. Intitulado "Check-in para sua Viagem: Natal e Ano Novo 2025", o relatório mostra os dias para economizar.  Se você deseja viajar pelo Brasil, o ideal é fugir do dia 3 de janeiro, pois de acordo com o levantamento, neste dia, as tarifas médias ficam em R$ 2.622 na ida. Este é o dia mais caro para viajar dentro do país.

Já quem deseja economizar, o ideal é pegar um voo no dia 31 de dezembro. Neste dia, segundo o estudo da empresa, o preço médio das passagens é de R$1.227.

Em relação aos voos internacionais, o dia mais caro é o dia 2 de janeiro, com valor médio de R$6.715. Já o dia seguinte, 3 de janeiro, é o mais em conta para quem vai para fora do país, com voos de ida custando em média R$1.376. Para aqueles que querem retornar antes da virada do ano, o dia 24 de dezembro é o mais econômico, com o preço médio de R$1.619.

Os destinos mais buscados no país para o período estão na região Nordeste, como Recife, Salvador e Maceió. 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

Brasil

dicas de viagem

passagem aérea

passagem áerea barata
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda