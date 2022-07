Compras de supermercado para viagem: saiba o que não pode faltar na lista

As férias chegaram e, com elas, a oportunidade de aproveitar momentos inesquecíveis ao lado da família e amigos. Muita gente opta por viajar, mas, antes disso, é importante planejar tudo o que será necessário para tornar a viagem um momento ainda mais especial.



Na hora de viajar, além de arrumar as malas, é importante fazer um checklist para não esquecer nada importante. Entre eles, estão as compras de supermercado, que muita gente prefere levar para o destino, aumentando a economia para o bolso.



Para te ajudar a se organizar, o Atacadão separou dicas de como planejar uma viagem, antes de pegar o pé na estrada incluindo o que não pode faltar na lista de supermercado, que deve ser feita preferencialmente com antecedência, evitando possíveis problemas. Confira as recomendações para não errar:

Quantidade de produtos



Para começar, o ideal é programar o cardápio de cada dia da viagem, o que ajuda na hora de comprar as quantidades corretas de alimentos e ainda economizar, sem ter gastos com restaurantes. Faça uma lista de compras de mercado bem completa, levando em consideração o número de pessoas. Separe a lista por refeições, como nas sugestões abaixo:



Café da manhã: pães, manteiga, frios (queijo, presunto, salame, peito de peru), geleia, requeijão, suco de caixa, café em pó, chocolate em pó, frutas, iogurte, cereais.



Almoço: pacote de macarrão, arroz, molho de tomate, feijão (pronto congelado ou para fazer na hora), carne (opções mais práticas como picadinho ou cortes para fazer estrogonofe, por exemplo), frango, calabresa, creme de leite, macarrão instantâneo, lasanha congelada, alho, cebola, tomate, azeite, temperos de sua preferência.



Jantar: pizzas congeladas, hambúrgueres congelados, salsicha, pães (para hambúrguer e cachorro quente), macarrão instantâneo, salsicha para o preparo de hot dog, opções para o preparo de saladas.

Programar as refeições que serão feitas ao longo dos dias é essencial para manter a organização da lista de compras (Reprodução/Freepik)

Produtos de higiene e limpeza



Entre os itens que não podem na lista de supermercado para a viagem estão os produtos de higiene pessoal e de limpeza. Uma boa dica é fazer listas de compras separadas: uma com itens de higiene pessoal e outra com os produtos de limpeza.



Higiene pessoal: escova de dentes, fio dental, creme dental, algodão, cotonetes, sabonetes, shampoo, condicionador, desodorante, protetor solar, repelente e papel higiênico.



Produtos de limpeza: detergente, esponja, sabão em pó, desinfetante, limpador multiuso.



Lanches para o trajeto



Dependendo do destino, algumas viagens podem levar horas. Seja de carro ou outro meio de transporte, é importante pensarm em lanchinhos para o trajeto, evitando parar toda hora, além de economizar com gastos na estrada. O ideal é pensar em lanches práticos, fáceis de serem consumidos e que não estraguem com facilidade.



A sugestão é investir em garrafas de água, sanduíches naturais, barrinhas de cereal, sucos de garrafa ou caixinha, biscoitos salgados e doces, assim como frutas.



E aí, gostou das dicas? Antes de pegar a estrada, a dica é passar no Atacadão, onde você encontra as melhores opções de produtos para toda a sua família.