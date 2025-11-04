Capa Jornal Amazônia
Descubra o dia certo para montar a árvore de Natal

A emoção para montar a árvore de natal está grande? Veja o melhor dia e o simbolismo que a festa traz

Jennifer Feitosa
fonte

A árvore de Natal representa vida, esperança e renovação (pressfoto / Freepik)

A contagem regressiva para o Natal já começou e, mesmo ainda em novembro, muitas pessoas estão ansiosas para montar a árvore e entrar no clima festivo.

As ruas e vitrines começam a ser decoradas e o espírito natalino toma conta dos lares. O desejo de reunir a família cresce a cada dia e, se você está na dúvida sobre quando montar a árvore, a redação integrada de O Liberal vai te dar as dicas.

O que simboliza a árvore de Natal

A árvore de Natal é um dos principais símbolos dessa celebração. Tradicionalmente feita de pinheiro, ela representa vida, esperança e renovação, pois permanece verde mesmo durante o inverno rigoroso no hemisfério Norte.

Os enfeites que a adornam também têm significados simbólicos: representam bondade, prosperidade, paz e amor, valores associados à época natalina.

Quando montar a árvore de Natal

Segundo a tradição cristã, o momento ideal para montar a árvore é no primeiro domingo do Advento, período que marca o início da preparação para o nascimento de Jesus Cristo. O Advento começa quatro semanas antes do Natal. Os domingos do Advento de 2025 são 30 de novembro, 7 de dezembro, 14 de dezembro e 21 de dezembro.

As datas e costumes podem variar conforme o país:

  • No Brasil, segue-se a tradição do primeiro domingo do Advento. Ou seja, no dia 30 de novembro.
  • Nos Estados Unidos, a montagem costuma ocorrer no Dia de Ação de Graças, celebrado na última quinta-feira de novembro.
  • Em Portugal, a tradição é montar a árvore em 8 de dezembro, Dia da Imaculada Conceição.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

