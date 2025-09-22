Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Deixar o notebook na tomada o dia todo estraga a bateria? Veja o que dizem os especialistas

Manter o notebook sempre conectado à energia pode parecer prático, mas será que isso prejudica a vida útil da bateria? Entenda o que realmente acontece com o seu dispositivo

Gabrielle Borges
fonte

Embora o ato de manter o notebook na tomada não cause danos diretos e imediatos, ele pode afetar a saúde da bateria a longo prazo (Freepik)

Você já se perguntou se deixar o notebook na tomada o dia todo estraga a bateria? Essa dúvida é comum entre usuários que utilizam o computador por longas horas, seja no trabalho, nos estudos ou para entretenimento. A boa notícia é que a resposta é mais técnica do que alarmante e envolve entender como funcionam as baterias modernas.

Afinal, deixar o notebook sempre carregando estraga a bateria?

A resposta curta é: não necessariamente. Os notebooks mais modernos usam baterias de íons de lítio, que são projetadas para lidar com cargas contínuas sem sofrer danos imediatos. Esses dispositivos contam com sistemas inteligentes de gerenciamento de energia, que interrompem o carregamento automaticamente quando a carga atinge 100%.

Ou seja, ao atingir a carga máxima, o notebook passa a funcionar diretamente com a energia da tomada, sem usar a bateria, o que evita o sobrecarregamento.

Mas isso significa que posso deixar o notebook na tomada o dia inteiro, todos os dias?

Sim, mas com ressalvas. Embora o ato de manter o notebook na tomada não cause danos diretos e imediatos, ele pode afetar a saúde da bateria a longo prazo. Isso porque a bateria ainda está sujeita a fatores como:

  • Calor excessivo: Altas temperaturas são inimigas das baterias. Se o notebook aquece muito enquanto está na tomada, isso pode acelerar a degradação da bateria.
  • Ciclos de carga: Toda bateria tem um número limitado de ciclos de carga. Mesmo que a energia esteja vindo da tomada, pequenos ciclos podem ocorrer, reduzindo gradualmente a capacidade total da bateria.
  • Tempo de vida útil natural: Independentemente do uso, toda bateria tem uma vida útil estimada (geralmente de 2 a 4 anos).

Mesmo que o risco não seja alto, é possível adotar boas práticas para preservar a bateria do seu notebook. Confira algumas dicas simples:

  • Evite o superaquecimento: Use o notebook sobre superfícies planas e bem ventiladas.
  • Desconecte quando atingir 100% (se possível): Se o modelo não tiver gerenciamento automático, vale a pena tirar da tomada de vez em quando.
  • Mantenha o sistema operacional e drivers atualizados: Atualizações costumam incluir melhorias de gerenciamento de energia.
  • Use modos de economia de bateria quando não precisar de alto desempenho.
  • Faça ciclos completos de carga de vez em quando: Deixar a bateria descarregar até 20% e depois carregar até 100% ajuda a calibrar o sistema.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

