Confira 5 dicas para escolher o notebook ideal para cada perfil de usuário

Em um mundo cada vez mais conectado, o notebook se tornou uma ferramenta indispensável para muitas pessoas. Sua portabilidade, versatilidade e capacidade de processamento o tornam ideal para diversas tarefas, desde o trabalho até o lazer.

Para profissionais de diversas áreas, por exemplo, o notebook permite que o usuário trabalhe de qualquer lugar, seja em casa, em um café ou até mesmo em uma viagem, o tornando uma peça essencial para projetos, estudos e afins. No entanto, com uma grande variedade de marcas e modelos disponíveis, a tarefa de encontrar o que mais se adequa ao perfil de uma pessoa fica um pouco mais difícil, principalmente para quem tem pouco - ou nenhum - conhecimento sobre esse tipo de ferramenta.

A seguir, confira cinco dicas para definir o melhor notebook e não errar na hora da compra:

1- Considere os modelos com armazenamento SSD

O armazenamento SSD é uma das melhores formas de obter o máximo desempenho de um PC ou notebook, por tornar o funcionamento do sistema mais ágil do que os equipamentos com HD, por exemplo.

Diversos modelos já possuem SSD embutidos, mas também é possível encontrar notebooks com um menor valor que possibilitam adicionar um SSD posteriormente. Em outros casos, opções permitem que o usuário tenha um HD e um SSD simultaneamente: enquanto o SSD trabalha para o uso do sistema, o HD é usado para armazenar arquivos.

Devido aos modelos com SSD terem um custo mais elevado, geralmente eles possuem um armazenamento mais limitado em relação ao HD.

2- Memória RAM e mínimo de armazenamento

Imagine um notebook como um escritório: a memória RAM é como a mesa de trabalho, onde as informações ficam acessíveis para serem usadas rapidamente. Quanto maior a mesa, mais tarefas você pode realizar ao mesmo tempo, sem que nada fique "perdido" ou "atraso".

Para o dia a dia, 8 GB de RAM são suficientes para a maioria das tarefas básicas, como navegar na internet, trabalhar em documentos e assistir a vídeos. Já para trabalhos mais pesados, como edição de fotos e vídeos, jogos online ou uso de softwares pesados, 16 GB de RAM são recomendados para garantir um desempenho fluido e sem travamentos.

Vale ressaltar que é importante verificar se a memória RAM escolhida seja compatível com o modelo do notebook.

3- Processador

O processador comanda todas as funções e performance do aparelho. No mercado, é possível encontrar dois grandes maestros: Intel e AMD. Para quem busca um bom equilíbrio entre custo e benefício, os modelos intermediários Intel Core i5 e AMD Ryzen 5 são ótimas opções.

Antes de tudo, é necessário definir para qual objetivo o notebook será usado para, assim, entender melhor qual o processador ideal.

4- Display

Escolher o tamanho e a resolução certos é fundamental para garantir uma experiência agradável e produtiva.

Tamanho

Telas de 13 polegadas são perfeitas para quem busca portabilidade. Elas são compactas e leves, ideais para quem está sempre em movimento. Já as telas de 14 polegadas, por exemplo, oferecem um bom equilíbrio entre portabilidade e tamanho da tela, proporcionando mais conforto para os olhos durante longas horas de uso.

Telas de 15 polegadas ou mais são ideais para quem busca máxima imersão em filmes, jogos e trabalhos que exigem mais detalhes.

Resolução

Uma boa opção para quem busca custo-benefício é a resolução HD (1366 x 768 pixels), que garante imagens nítidas para assistir filmes, navegar na internet e realizar tarefas do dia a dia. Já a resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) oferece imagens mais detalhadas e cores vibrantes, ideal para quem edita fotos e vídeos, joga games com gráficos mais pesados ou simplesmente aprecia uma experiência visual superior.

5- Sistema operacional

O software base que dá vida à máquina e permite que você realize suas tarefas. No mundo dos notebooks, o rei da popularidade é o Windows. A versão mais recente, o Windows 11, oferece uma interface moderna e recursos aprimorados.

Mas nem só de Windows vive um notebook! O Linux surge como uma opção leve e econômica, ideal para quem busca um aparelho mais acessível, porém a sua curva de aprendizado pode ser um pouco mais complexa, e a compatibilidade com softwares familiares nem sempre é perfeita.

Portanto, em resumo:

Windows: Se você busca praticidade, compatibilidade com a maioria dos softwares e um sistema intuitivo, o Windows é a escolha certeira.

Linux: Se você prioriza economia, leveza e personalização, e está disposto a aprender um novo sistema, o Linux pode ser uma ótima opção.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com