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De arrepiar! Mãe de Oliver Tree relata como foi a última conversa com o filho antes dele morrer

A família e fãs prestaram homenagens ao músico, que ficou conhecido pelo trabalho na música e pelos vídeos publicados nas redes sociais.

Gabrielle Borges
fonte

Oliver Tree foi a última vítima do acidente de helicóptero a ser identificada e liberada pelo Instituto Médico Legal (IML). (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Christine Begin Nickell, mãe do músico Oliver Tree, relembrou a última conversa que teve com o filho antes da morte dele em um acidente de helicóptero no Rio de Janeiro. O relato foi feito durante uma homenagem ao artista, realizada no sábado.

Segundo Nickell, o último contato entre os dois aconteceu um dia antes da tragédia. Ela contou que enviou uma mensagem ao filho perguntando sobre o processo para parar de fumar, já que ele havia prometido abandonar o cigarro durante a turnê.

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De acordo com a mãe do cantor, Oliver respondeu rapidamente por uma chamada de vídeo. "Ele me ligou por FaceTime imediatamente e soltou uma baforada enorme de fumaça de cigarro na minha cara. Mas ele estava tão feliz e empolgado com a vida naquele dia", relatou, segundo o Page Six.

Christine afirmou ainda que o filho estava animado com os planos para os dias seguintes. Oliver teria contado que viajaria de helicóptero até uma casa no topo de uma montanha para produzir músicas e gravar vídeos para o TikTok ao lado de amigos.

"Ele adorava ter dias épicos. Cada um mais memorável que o anterior", disse a mãe do artista durante a homenagem.

Acidente

Oliver Tree morreu aos 32 anos após um acidente aéreo no Rio de Janeiro. A família e fãs prestaram homenagens ao músico, que ficou conhecido pelo trabalho na música e pelos vídeos publicados nas redes sociais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

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