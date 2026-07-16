Craque Neto viraliza ao elogiar Messi e provocar Vini Jr. após vitória da Argentina

Durante transmissão, Neto exaltou o desempenho do craque argentino e comparou sua postura com a de jogadores do Brasil.

O apresentador e ex-jogador Craque Neto voltou a destacar o protagonismo de Lionel Messi e aproveitou para criticar atletas da Seleção Brasileira após a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo. Durante a transmissão da semifinal entre Argentina e Inglaterra, nesta quarta-feira (15), pela Rádio Bandeirantes, Neto elogiou a atuação do camisa 10 argentino e ironizou Vinicius Jr. e Casemiro.

A Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1, de virada, e garantiu vaga na decisão do Mundial. Apesar de não balançar as redes, Messi foi decisivo ao dar as duas assistências da equipe comandada por Lionel Scaloni.

Neto elogia Messi e provoca jogadores da Seleção Brasileira

Durante a transmissão, Neto exaltou o desempenho do craque argentino e comparou sua postura com a de jogadores do Brasil. Em tom irônico, o apresentador questionou onde estariam Vinicius Jr. e Casemiro. "Ele é demais. E o Vinicius Jr. tá onde? Ibiza. E o Casemiro?", disparou.

Na sequência, o ex-jogador afirmou que Messi reúne características que, na avaliação dele, o colocam em um patamar acima dos demais atletas.

"Eu acho que a gente não tem que matar a Inglaterra porque se acovardou, faz parte do jogo. Só quem está dentro do campo sabe quando a gente atrasa, quando a gente volta... Só que é o seguinte: tem uma diferença de quem é gênio, de quem é craque e de quem decide. O Messi é os três, essa é a diferença de quem entende de bola", declarou.

Messi bate recorde histórico

Além de conduzir a Argentina à final, Lionel Messi alcançou mais uma marca expressiva na carreira. Com os dois passes para gol diante da Inglaterra, o camisa 10 chegou a 12 assistências em Copas do Mundo, tornando-se o maior garçom da história da competição.

O argentino ultrapassou Pelé, que soma dez assistências em Mundiais, e ampliou sua lista de recordes no torneio.

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Argentina enfrenta a Espanha na decisão

Com a vitória sobre a Inglaterra, a seleção argentina garantiu presença na final da Copa do Mundo e enfrentará a Espanha no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Atual campeã mundial desde o título conquistado em 2022, a Argentina buscará o bicampeonato consecutivo e terá novamente Messi como principal esperança para levantar mais uma taça.