Conheça a frequência 888hz para dormir melhor e atrair abundância

A frequência 888 hertz é conhecida como uma das "Frequências dos Anjos". Isso porque ela possui certas propriedades que podem auxiliar na redução de estresse, melhora do sono e até no fortalecimento da imunidade. O próprio número representa sorte em algumas culturas orientais. Ele também pode ser lido como três símbolos do infinito juntos.

As músicas que estão na frequência 888hz estão sintonizadas nas ondas de relaxamento. Por isso que elas acalmam tanto o corpo quanto a mente e são ideais para escutar antes de dormir e durante a meditação. Alguns especialistas afirmam que os sons formam uma espécie de filtro de energia, em que o resultado é a limpeza corporal.

VEJA MAIS

Quais os benefícios da frequência 888hz?

O sono é uma das grandes questões do mundo contemporâneo, em que parte da população sofre na hora de dormir com a insônia. Acontece que há algumas formas de driblar estas situações inconvenientes. Confira estes e outros benefícios da frequência 888 hertz.

Dormir melhor

Ao sintonizar-se com a frequência 888hz pouco antes de dormir pode trazer o relaxamento do corpo e da mente para ter uma boa noite de sono. Dormir é fundamental para recuperar as energias gastas durante o dia e acordar disposto para as novas tarefas.

As músicas possibilitam que as energias negativas que estavam acumuladas sejam repelidas, fazendo com que haja o equilíbrio.

Abundância

Prosperidade e abundância são o foco de muitas pessoas. Quando se escuta uma música com 888 hertz de frequência, é possível se conectar espiritualmente a fluxos que atraem coisas boas. A energia envolvida acaba por atrair caminhos com frutos bons.

O ideal é mentalizar os sonhos sendo realizados enquanto ouve as músicas na frequência 888hz.

Cura

A propriedade de cura da frequência 888hz está relacionada tanto com o corpo físico quanto com a mente. Por ser considerada uma frequência angelical, ela afasta a sensação de estresse e ansiedade, que podem acabar contribuindo para agravar alguns problemas no organismo.

O equilíbrio e a paz são necessárias para o bom andamento do processo de cura. De igual modo, a músicas em 888 hertz promovem a felicidade e a alegria.

Confira cinco músicas em 888hz:

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)