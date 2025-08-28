Capa Jornal Amazônia
528 Hertz: conheça a frequência dos milagres e limpeza espiritual para dormir melhor

Além de ajudar a dormir bem, a frequência 528 hz possui outros benefícios para o corpo e a mente

Rafael Lédo
fonte

Frequência 528 hz possui benefícios tanto para o corpo, mente e espírito (Foto / Freepik)

A afinação padrão atual das músicas é feita numa frequência de 440 hertz (hz). Acontece que há algumas variações que acabam trazendo benefícios para as pessoas tanto no plano físico quanto no plano espiritual. É o caso da frequência 528 hz, que realiza uma limpeza espiritual e atrai milagres, além de outros ganhos.

A ciência já comprovou que os sons possuem a propriedade de mudar o estado de vibração de uma pessoa. Assim, ouvir a sua música preferida ou uma pessoa amada falar o seu nome pode ter efeito relaxante. Só que existem certas ressonâncias que possuem efeitos ainda maiores, principalmente, quando o corpo entra em equilíbrio com a mente.

O que é a frequência 528 hertz?

A ressonância 528 hz é uma frequência que faz parte da escala de Solfeggio. Ela é caracterizada pelos seus seis tons, que é bastante utilizada na Igreja Católica, como nos cantos gregorianos e outros hinos.

Não é de hoje que os benefícios desta frequência são conhecidos. Ela é conhecida por se chamar "frequência do amor" e já foi largamente utilizada por sacerdotes da igreja e curandeiros de alguns povos antigos para alcançar milagres. Atualmente, ela é conhecida pelo seu poder de cura.

Bem-estar físico e emocional:

Enquanto a frequência 432 hertz possui vantagens relacionadas ao sono por estar ligada à meditação, a ressonância 528 hz ajuda no controle das emoções e nas atividades cerebrais, com poderes curativos.

Cientistas apontam que esta ressonância consegue despertar a espiritualidade e trazer equilíbrio emocional para quem a escutar por um determina período. Alguns especialistas afirmam que ela pode ser ouvida na própria natureza, como no zumbido das abelhas, quando pisamos na grama e passamos as mãos nas flores.

Como acontece a cura pela frequência 528 hz?

Especialistas apontam que o processo de cura se dá por meio das ondas sonoras. "Em um experimento feito pelo bioquímico Glen Rein, em 1988, mostrou que as frequências sonoras da escala de Solfeggio como a frequência 528 hz geram vibrações no DNA e podem ter propriedades curativas", segundo o portal IBND.

Outros estudos realizados por japoneses comprovaram que a frequência 528 hz pode ter efeito direto na redução do estresse. Algumas civilizações a utilizam para ampliar a percepção e a consciência, além de trazer equilíbrio emocional.

Principais benefícios da frequência 528 hz

As ondas sonoras emitidas pela frequência 528 hz possuem propriedades que vão além do plano físico. Elas conseguem atingir até mesmo o plano espiritual.

  • Equilíbrio entre corpo e mente para cura;
  • Efeitos positivos no DNA humano;
  • Redução do estresse;
  • Atração de prosperidade;
  • Limpeza energética;
  • Busca de milagre.

Confira cinco opções de músicas na frequência 528 hertz:

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

