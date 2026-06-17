Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Conheça a equatoriana que ganhou em sorteio o direito de assistir a todas as Copas do Mundo

Na época, a dinâmica exigia que os participantes juntassem tampinhas de garrafas da marca e as trocassem por cupons físicos

Gabrielle Borges
fonte

Equatorianae ganhou em sorteio o direito de assistir a todas as Copas do Mundo (Reprodução/Redes Sociais)

Você já imaginou ganhar um prêmio que garante acesso a todas as Copas do Mundo pelo resto da vida? Foi exatamente isso que aconteceu com a equatoriana María del Jesús Pinargote Zambrano, hoje com 66 anos. Em 1998, ela venceu uma campanha promocional da Coca-Cola e conquistou um direito raro: assistir gratuitamente a todas as edições do Mundial de futebol de forma vitalícia.

Natural de Manabí, província localizada no noroeste do Equador, María participou da ação promocional que movimentou consumidores em diversos países. Na época, a dinâmica exigia que os participantes juntassem tampinhas de garrafas da marca e as trocassem por cupons físicos em pontos de coleta autorizados.

VEJA MAIS

image Em meio à Copa do Mundo, Neymar acerta com plataforma de vídeos feitos por IA
Craque da Seleção Brasileira será protagonista de 16 conteúdos produzidos por Inteligência Artificial


image Curte uma área reservada? Veja como é e quanto custa a área VIP ao redor dos estádios da Copa
Área conta com atrações musicais, lojas oficiais, além de bebidas e comidas inclusas no pacote


image Vampeta detona Neymar na Copa do Mundo e fala em 'acordão' por camisa 10
Pentacampeão com a Seleção Brasileira afirmou que atacante não tem condições físicas de disputar o Mundial e criticou comportamento do jogador antes da convocação

Após a troca, os bilhetes deveriam ser preenchidos manualmente com dados pessoais e depositados em urnas distribuídas em supermercados e estabelecimentos comerciais. Foi dessa forma simples, baseada na sorte, que María acabou sendo contemplada com um prêmio que mudaria sua vida e a colocaria em todas as Copas do Mundo desde então.

Primeira experiência foi em 1998

A primeira experiência como contemplada veio ainda naquele ano, na Copa do Mundo da França, em 1998. A partir dali, María passou a acompanhar diversas edições do torneio ao redor do mundo. Em 2002, esteve presente na histórica participação do Equador e acompanhou também o pentacampeonato da seleção brasileira.

Quatro anos depois, marcou presença na Alemanha, quando viu o Equador alcançar as oitavas de final pela primeira vez em uma Copa. A sequência de viagens seguiu com passagens pela África do Sul, em 2010, pelo Brasil, em 2014, e pela Rússia, em 2018. Sua última Copa foi no Catar, em 2022.

Para a edição de 2026, no entanto, María abriu mão do benefício. Segundo relatos, a decisão foi motivada por questões de saúde, encerrando,  ao menos temporariamente, uma trajetória única que a levou a praticamente todas as Copas do Mundo nas últimas décadas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

Copa do Mundo

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda