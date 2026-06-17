Conheça a equatoriana que ganhou em sorteio o direito de assistir a todas as Copas do Mundo

Você já imaginou ganhar um prêmio que garante acesso a todas as Copas do Mundo pelo resto da vida? Foi exatamente isso que aconteceu com a equatoriana María del Jesús Pinargote Zambrano, hoje com 66 anos. Em 1998, ela venceu uma campanha promocional da Coca-Cola e conquistou um direito raro: assistir gratuitamente a todas as edições do Mundial de futebol de forma vitalícia.

Natural de Manabí, província localizada no noroeste do Equador, María participou da ação promocional que movimentou consumidores em diversos países. Na época, a dinâmica exigia que os participantes juntassem tampinhas de garrafas da marca e as trocassem por cupons físicos em pontos de coleta autorizados.

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Após a troca, os bilhetes deveriam ser preenchidos manualmente com dados pessoais e depositados em urnas distribuídas em supermercados e estabelecimentos comerciais. Foi dessa forma simples, baseada na sorte, que María acabou sendo contemplada com um prêmio que mudaria sua vida e a colocaria em todas as Copas do Mundo desde então.

Primeira experiência foi em 1998

A primeira experiência como contemplada veio ainda naquele ano, na Copa do Mundo da França, em 1998. A partir dali, María passou a acompanhar diversas edições do torneio ao redor do mundo. Em 2002, esteve presente na histórica participação do Equador e acompanhou também o pentacampeonato da seleção brasileira.

Quatro anos depois, marcou presença na Alemanha, quando viu o Equador alcançar as oitavas de final pela primeira vez em uma Copa. A sequência de viagens seguiu com passagens pela África do Sul, em 2010, pelo Brasil, em 2014, e pela Rússia, em 2018. Sua última Copa foi no Catar, em 2022.

Para a edição de 2026, no entanto, María abriu mão do benefício. Segundo relatos, a decisão foi motivada por questões de saúde, encerrando, ao menos temporariamente, uma trajetória única que a levou a praticamente todas as Copas do Mundo nas últimas décadas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)