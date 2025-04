Receita caseira com café promete alisar o cabelo em 30 minutos; veja como fazer

Para economizar tempo e dinheiro, algumas mulheres optam por alisar suas madeixas com progressivas a cada três meses. Mas o que muitas delas não sabem é que os produtos utilizados no momento do alisamento podem danificar os cabelos, acabando com a saúde dos fios e causando a perda de volume.

Nesse caso, as principais consequências do uso da progressiva tradicional, incluem: aumento da oleosidade na raiz, quebra dos fios, irritação, coceira, inchaço do couro cabeludo e vermelhidão. Assim, uma dica para não prejudicar os fios é fazer uma progressiva apenas com ingredientes caseiros. Confira uma receita do portal Metrópoles que leva apenas 30 minutos.

Receita caseira de alisamento

Ingredientes

5 colheres de sopa da sua máscara capilar ou xampu favorito;

2 colheres de café;

1 colher de açúcar;

1 colher de azeite de oliva extra virgem.

Modo de preparo e aplicação

Primeiro, misture o xampu ou máscara de hidratação com o pó de café até formar uma mistura homogênea.

Depois, adicione o açúcar e o azeite, e misture bem.

Quando a receita estiver pronta, lave os cabelos com xampu e, após enxaguar o comprimento, aplique a mistura uniformemente pelos fios de cabelo.

Ao final, deixe agir por 30 minutos para que todos os nutrientes sejam absorvidos por completo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Heloá Canali, editora executiva em oliberal.com)