Confira um serviço gratuito que te ajuda a encontrar sites que já saíram do ar

Se você está procurando um site que há muito tempo foi desativado na internet, tente procurar no WayBack Machine, uma ferramenta do Internet Archive. O serviço funciona como um museu virtual que guarda páginas eletrônicas desde 1996 com o propósito de possibilitar aos visitantes uma verdadeira viagem no tempo da internet.

De acordo com dados da WayBack Machine, a ferramenta contabiliza cerca de 418 bilhões de páginas arquivadas em sua plataforma, apenas sites em Flash não costumam aparecer. E além das páginas antigas, o serviço também oferece outros conteúdos, como: músicas, podcasts, filmes completos e diversos outros tipos de entretenimento que estão em domínio público.

VEJA MAIS

Confira o passo a passo para encontrar o site:

Entre no site da WayBack Machine Na página inicial, digite o endereço da página que deseja visitar Clique em “Browse History” Logo depois, aparecerá uma tabela com uma linha do tempo sobre o calendário de cada ano Escolha uma data e pronto! Você poderá acessar o link com a mesma interface que possuía na época.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)