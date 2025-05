Confira itens que clientes já esqueceram em um clube de striptease; aliança está na lista

Os clubes de striptease são comumente caracterizados por mulheres seminuas, músicas sensuais e, principalmente, jogo de luzes baixas. Por este motivo, muitos clientes acabam esquecendo alguns objetos pessoais que vão muito além da pista de dança, misturam desejos e sugerem até vestígios da vida real cotidiana.

Foi nesse contexto que as dançarinas e os funcionários de limpeza descobriram no final do expediente em um clube de striptease que fica localizado na Zona Leste de Londres, na Inglaterra.

Entre os objetos inusitados encontrados, estavam: uma chupeta, alianças de casamento e um maço de libras esterlinas levado ao espaço com o intuito de agradar as strippers.

Os funcionários do local encontraram até um iPhone 16 que possuía a foto de uma “família de margarina” com um casal e um filho na praia como tela de bloqueio.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)