Confira os golpes mais comuns no início do ano e como se proteger
Boletos falsos, falsas renegociações e pedidos urgentes de transferência se intensificam no período; bancos alertam para cuidados
O início do ano costuma registrar aumento na circulação de bens, serviços e pessoas, impulsionado pelas festas de fim de ano e pelas férias escolares. Esse movimento também amplia a atuação de criminosos, que aproveitam demandas financeiras típicas do período para aplicar golpes. Entre os mais comuns estão boletos falsos, falsas renegociações de dívidas e pedidos urgentes de transferência.
Com mais gastos relacionados a impostos, materiais escolares e viagens, os golpistas encontram um cenário propício para fraudes. Para especialistas, a principal forma de proteção é manter atenção redobrada.
VEJA MAIS
“A prevenção começa na conscientização. Golpes exploram a urgência para evitar a checagem dos detalhes pela vítima. Por isso, adotar hábitos simples, como confirmar informações diretamente com as instituições e usar funcionalidades de segurança que muitos aplicativos bancários já oferecem, faz toda a diferença”, explica Victor Thomazetti, superintendente de Prevenção a Fraudes do Itaú Unibanco.
Veja os golpes mais comuns no início do ano
Entre as fraudes mais recorrentes neste período estão:
- Boletos falsos de IPTU e IPVA: criminosos enviam cobranças adulteradas por e-mail, WhatsApp ou redes sociais, simulando órgãos oficiais;
- Ofertas fraudulentas de materiais escolares: sites falsos anunciam preços muito abaixo do mercado para atrair consumidores;
- Falsa renegociação de dívidas: golpistas se passam por instituições financeiras e prometem grandes descontos para quitação imediata;
- Pedidos urgentes de transferência: mensagens com tom emocional simulam emergências familiares para pressionar a vítima;
- Golpes envolvendo viagens e hospedagens: anúncios de pacotes ou acomodações inexistentes com valores muito baixos.
Dicas para se proteger de fraudes
Para reduzir o risco de cair em golpes, especialistas recomendam algumas medidas práticas:
- Conferir sempre os dados do beneficiário antes de pagar boletos e priorizar documentos gerados em sites oficiais;
- Desconfiar de promoções com preços muito abaixo do mercado e verificar se o site possui endereço seguro, com “https”;
- Não fornecer dados pessoais nem realizar pagamentos sem confirmar a oferta diretamente com a instituição financeira;
- Questionar pedidos feitos com urgência e tentar confirmar a informação com a pessoa envolvida;
- Evitar pagamentos antecipados fora de plataformas seguras ao reservar viagens e hospedagens.
Além da atenção no dia a dia, bancos disponibilizam recursos que podem auxiliar na proteção contra fraudes, como alertas de transações atípicas, Alerta Pix, limites de transação e reconhecimento facial. A recomendação é manter essas funcionalidades ativas e revisar periodicamente as configurações de segurança. A combinação entre tecnologia e comportamento cauteloso é apontada como essencial para evitar prejuízos financeiros, especialmente em um período em que os golpes tendem a se intensificar.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA