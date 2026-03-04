Confira 5 carros usados para comprar sem gastar mais de R$ 50 mil em 2026

Comprar um carro zero quilômetro atualmente exige quase R$ 80 mil, mas nem todos têm esse valor disponível. Para quem dispõe de até R$ 50 mil, ainda é possível encontrar boas opções de veículos usados, que combinam preço acessível e desempenho confiável.

Mesmo em um mercado aquecido e com oferta variável conforme a região, modelos seminovos seguem sendo alternativa viável para motoristas iniciantes ou quem busca transporte próprio de baixo custo. Com base em plataformas de venda de carros usados, selecionamos cinco modelos que se destacam nessa faixa de preço:

1. Fiat Mobi

Fiat Mobi 1.0: compacto, econômico e ideal como primeiro carro. (Divulgação)

O Fiat Mobi é ideal para quem procura um carro compacto e econômico. Entre os seminovos disponíveis por até R$ 50 mil, é possível encontrar unidades com baixa quilometragem e bom estado de conservação.

O modelo tem motor 1.0 e conta com itens como ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e computador de bordo, sendo uma boa opção para o primeiro carro.

2. Renault Logan

Renault Logan Zen 2023: espaço e conforto para o dia a dia ou aplicativos (Divulgação)

Para quem deseja um sedã com espaço interno e potencial para trabalhar com aplicativos de transporte, o Renault Logan se destaca. Em pesquisa recente, foi encontrada uma unidade Logan Zen, ano 2023, com 81 mil quilômetros rodados.

O veículo tem motor 1.0 de 82 cv, câmbio manual de cinco marchas e porta-malas com capacidade para 510 litros.

3. Volkswagen Gol

Volkswagen Gol: tradição e manutenção acessível para quem busca confiabilidade. (Divulgação)

O Gol permanece como alternativa confiável no mercado de usados. A manutenção é simples e as peças são fáceis de encontrar, o que torna o modelo atraente para quem busca economia e durabilidade.

Diversas versões podem ser encontradas na faixa dos R$ 50 mil.

4. Hyundai HB20

Hyundai HB20: hatch ou sedã, opção prática para uso urbano e aplicativos. (Divulgação/Hyundai)

O Hyundai HB20, tanto na versão hatch quanto sedã, também se encaixa no orçamento de até R$ 50 mil.

O carro é bastante procurado por motoristas de aplicativo e tem boa aceitação no mercado de revenda.

5. Renault Duster

Renault Duster: SUV espaçoso, ideal para quem precisa de mais conforto e robustez (Divuglação/Renault)

Para quem procura um SUV usado, o Renault Duster é uma opção. Na faixa de preço considerada, porém, os modelos disponíveis costumam ter quilometragem mais alta e 10 anos ou mais de uso.

A manutenção do veículo também tende a ser mais cara em comparação aos demais modelos listados.