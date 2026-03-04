Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Confira 5 carros usados para comprar sem gastar mais de R$ 50 mil em 2026

Fiat Mobi, Gol e até SUV estão entre modelos seminovos disponíveis nessa faixa de preço

Hannah Franco
fonte

R$ 50 mil no bolso? Veja 5 opções de seminovos para comprar este ano (Divulgação/Renault)

Comprar um carro zero quilômetro atualmente exige quase R$ 80 mil, mas nem todos têm esse valor disponível. Para quem dispõe de até R$ 50 mil, ainda é possível encontrar boas opções de veículos usados, que combinam preço acessível e desempenho confiável.

Mesmo em um mercado aquecido e com oferta variável conforme a região, modelos seminovos seguem sendo alternativa viável para motoristas iniciantes ou quem busca transporte próprio de baixo custo. Com base em plataformas de venda de carros usados, selecionamos cinco modelos que se destacam nessa faixa de preço:

VEJA MAIS

image Veja a lista dos 10 carros mais vendidos de todos os tempos
Conheça os dez carros mais influentes no mercado automotivo: eles vão do Impala até o Honda Civic

image Gol a R$ 7 mil? Relembre quanto alguns modelos de carro custavam em 1994
Carros populares da época, como Gol, Voyage e Monza, custariam até 10 vezes mais hoje em dia

1. Fiat Mobi

image Fiat Mobi 1.0: compacto, econômico e ideal como primeiro carro. (Divulgação)

O Fiat Mobi é ideal para quem procura um carro compacto e econômico. Entre os seminovos disponíveis por até R$ 50 mil, é possível encontrar unidades com baixa quilometragem e bom estado de conservação.

O modelo tem motor 1.0 e conta com itens como ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e computador de bordo, sendo uma boa opção para o primeiro carro.

2. Renault Logan

image Renault Logan Zen 2023: espaço e conforto para o dia a dia ou aplicativos (Divulgação)

Para quem deseja um sedã com espaço interno e potencial para trabalhar com aplicativos de transporte, o Renault Logan se destaca. Em pesquisa recente, foi encontrada uma unidade Logan Zen, ano 2023, com 81 mil quilômetros rodados.

O veículo tem motor 1.0 de 82 cv, câmbio manual de cinco marchas e porta-malas com capacidade para 510 litros.

3. Volkswagen Gol

image Volkswagen Gol: tradição e manutenção acessível para quem busca confiabilidade. (Divulgação)

O Gol permanece como alternativa confiável no mercado de usados. A manutenção é simples e as peças são fáceis de encontrar, o que torna o modelo atraente para quem busca economia e durabilidade.

Diversas versões podem ser encontradas na faixa dos R$ 50 mil.

4. Hyundai HB20

image Hyundai HB20: hatch ou sedã, opção prática para uso urbano e aplicativos. (Divulgação/Hyundai)

O Hyundai HB20, tanto na versão hatch quanto sedã, também se encaixa no orçamento de até R$ 50 mil.

O carro é bastante procurado por motoristas de aplicativo e tem boa aceitação no mercado de revenda.

5. Renault Duster

image Renault Duster: SUV espaçoso, ideal para quem precisa de mais conforto e robustez (Divuglação/Renault)

Para quem procura um SUV usado, o Renault Duster é uma opção. Na faixa de preço considerada, porém, os modelos disponíveis costumam ter quilometragem mais alta e 10 anos ou mais de uso.

A manutenção do veículo também tende a ser mais cara em comparação aos demais modelos listados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

automóveis

compra de carros
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda