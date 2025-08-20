Como pedófilos usam emojis para se comunicar na internet? Veja os símbolos e o que cada um significa

Com o aumento de denúncias relacionadas a abuso e exploração sexual infantil na internet, autoridades vêm identificando novas formas de atuação de criminosos em ambientes digitais. Um dos métodos mais recentes envolve o uso de emojis populares como códigos para facilitar a comunicação entre abusadores e a troca de conteúdos ilegais.

Nas últimas semanas, o debate sobre a segurança de crianças e adolescentes na internet ganhou ainda mais visibilidade após denúncias feitas pelo influenciador digital Felca. Em vídeos publicados nas redes sociais, ele alertou sobre a crescente adultização de menores nas redes sociais.

Emojis usados por pedófilos

De acordo com investigações da Polícia Civil, pedófilos têm recorrido a emojis aparentemente inofensivos para se comunicar entre si ou interagir com perfis de crianças nas redes sociais. Esses símbolos são utilizados, principalmente, em comentários de fotos e vídeos publicados por menores de idade, muitas vezes com significados codificados.

Confira alguns dos emojis já mapeados pelas autoridades e os significados atribuídos por criminosos:

Macarrão instantâneo 🍜: referência ao termo em inglês noodles, que lembra foneticamente nudes; sinaliza interesse por imagens íntimas de crianças

Milho 🌽: vem do termo corn, usado como substituto para porn em buscas on-line; indica pornografia infantil

Espiral azul 🌀: usado por indivíduos interessados em meninos

Coração dentro do outro 💗 e queijo 🧀: indicam preferência por meninas.

Bala 🍬, pirulito 🍭 e pizza 🍕: emojis infantis usados para demonstrar aprovação de fotos de crianças ou atrair a atenção delas.

Além de usarem os emojis como forma de identificação ou sinalização, criminosos frequentemente criam perfis falsos se passando por crianças ou adolescentes, com o objetivo de ganhar a confiança das vítimas. Em outros casos, apresentam-se como agências de modelos ou influenciadores, solicitando fotos sob justificativas profissionais.

Riscos e orientações

A presença de crianças em redes sociais abertas e a exposição frequente de conteúdos com menores de idade tornam-se fatores de risco. Especialistas e autoridades recomendam evitar exposição excessiva de crianças na internet, reduzir o tempo de uso de telas por crianças e adolescentes e monitorar de forma ativa a atividade on-line dos menores.

Caso haja qualquer indício de interação suspeita ou conteúdo inadequado, a orientação é interromper imediatamente o contato com o perfil suspeito, salvar as conversas como prova e procurar a Polícia Civil. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque 100, canal do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) para casos de violações de direitos humanos.