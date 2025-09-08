Como funciona o processo para se tornar santo ou santa na Igreja Católica?

Ao longo da história, a forma de reconhecer santos mudou bastante dentro da Igreja Católica. Nos primeiros séculos do cristianismo, a santidade podia ser declarada por aclamação popular, por decisão de cardeais ou até mesmo por decreto papal. Hoje, porém, o processo é bem mais estruturado e supervisionado pelo Dicastério para as Causas dos Santos, órgão do Vaticano que funciona como um “ministério” específico para analisar esses casos.

Criado em 1588, o Dicastério passou por várias transformações ao longo dos séculos, mas continua responsável por cada etapa até a canonização — quando alguém é oficialmente declarado santo.

VEJA MAIS

Etapas para se tornar santo

O caminho rumo à santidade é longo e envolve análises históricas, teológicas, médicas e a aprovação final do papa. Veja como funciona:

1. Servo de Deus

O primeiro passo acontece quando o Dicastério aceita a abertura de um processo. Nesse momento, o candidato recebe o título de Servo de Deus.

2. Venerável

Se a investigação comprovar que a pessoa viveu de forma exemplar e com virtudes heroicas, ela passa a ser reconhecida como Venerável. Essa análise inclui estudo de escritos, testemunhos de quem conviveu com o candidato e avaliação de sua vida de fé.

3. Beatificação

Para avançar, é preciso comprovar um milagre atribuído ao candidato após sua morte. Normalmente, trata-se de uma cura inexplicável do ponto de vista científico. A análise é feita por uma comissão médica e teológica do Vaticano. Se confirmada, a Igreja declara o candidato Beato.

Importante: se a pessoa for reconhecida como mártir, ou seja, tiver morrido em defesa da fé, não é necessário comprovar um milagre para a beatificação.

4. Canonização

A etapa final exige a comprovação de um segundo milagre atribuído ao Beato (exceto em casos de martírio). Com a aprovação, o papa declara oficialmente a canonização, e a pessoa passa a ser reconhecida como santo em toda a Igreja Católica.

Como são investigados os milagres

A Igreja Católica acredita que os santos, já no céu, podem interceder junto a Deus em favor das pessoas que pedem ajuda. Assim, os milagres atribuídos a eles geralmente estão ligados a curas sem explicação médica.

Se houver justificativa científica para o ocorrido, o Vaticano não reconhece o milagre. Por isso, cada caso passa por rigorosas análises antes de ser aceito.

Resumo das fases oficiais do processo

Fase diocesana: investigação da vida, das virtudes e da fama de santidade do candidato; título de Servo de Deus.

investigação da vida, das virtudes e da fama de santidade do candidato; título de Servo de Deus. Venerável: reconhecimento das virtudes heroicas após análise pelo Vaticano.

reconhecimento das virtudes heroicas após análise pelo Vaticano. Beatificação: comprovação de um milagre (ou martírio) e reconhecimento oficial como Beato.

comprovação de um milagre (ou martírio) e reconhecimento oficial como Beato. Canonização: comprovação de um segundo milagre e declaração oficial de santidade pelo papa.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)