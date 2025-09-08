Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Como funciona o processo para se tornar santo ou santa na Igreja Católica?

Processo de canonização envolve investigação da vida do candidato, comprovação de milagres e decisão final do papa

Riulen Ropan
fonte

A Igreja Católica acredita que os santos, já no céu, podem interceder junto a Deus em favor das pessoas que pedem ajuda. (Vaticano)

Ao longo da história, a forma de reconhecer santos mudou bastante dentro da Igreja Católica. Nos primeiros séculos do cristianismo, a santidade podia ser declarada por aclamação popular, por decisão de cardeais ou até mesmo por decreto papal. Hoje, porém, o processo é bem mais estruturado e supervisionado pelo Dicastério para as Causas dos Santos, órgão do Vaticano que funciona como um “ministério” específico para analisar esses casos.

Criado em 1588, o Dicastério passou por várias transformações ao longo dos séculos, mas continua responsável por cada etapa até a canonização — quando alguém é oficialmente declarado santo.

VEJA MAIS

image Papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis, primeiro santo millennial da Igreja Católica
Cerimônia presidida pelo papa Leão XIV reuniu mais de 80 mil fiéis na Praça de São Pedro. Jovem morreu aos 15 anos e ganhou destaque ao evangelizar pela internet

image Onde ver os filmes sobre Carlo Acutis, o 'santo millennial'?
Atualmente, há dois documentários que contam a história de Acutis disponíveis no Brasil

image Credo: Conheça a plataforma de streaming católica
O site foi idealizado por Tim Moriarty, cineasta por trás do documentário sobre Carlo Acutis

Etapas para se tornar santo

O caminho rumo à santidade é longo e envolve análises históricas, teológicas, médicas e a aprovação final do papa. Veja como funciona:

1. Servo de Deus

O primeiro passo acontece quando o Dicastério aceita a abertura de um processo. Nesse momento, o candidato recebe o título de Servo de Deus.

2. Venerável

Se a investigação comprovar que a pessoa viveu de forma exemplar e com virtudes heroicas, ela passa a ser reconhecida como Venerável. Essa análise inclui estudo de escritos, testemunhos de quem conviveu com o candidato e avaliação de sua vida de fé.

3. Beatificação

Para avançar, é preciso comprovar um milagre atribuído ao candidato após sua morte. Normalmente, trata-se de uma cura inexplicável do ponto de vista científico. A análise é feita por uma comissão médica e teológica do Vaticano. Se confirmada, a Igreja declara o candidato Beato.

Importante: se a pessoa for reconhecida como mártir, ou seja, tiver morrido em defesa da fé, não é necessário comprovar um milagre para a beatificação.

4. Canonização

A etapa final exige a comprovação de um segundo milagre atribuído ao Beato (exceto em casos de martírio). Com a aprovação, o papa declara oficialmente a canonização, e a pessoa passa a ser reconhecida como santo em toda a Igreja Católica.

Como são investigados os milagres

A Igreja Católica acredita que os santos, já no céu, podem interceder junto a Deus em favor das pessoas que pedem ajuda. Assim, os milagres atribuídos a eles geralmente estão ligados a curas sem explicação médica.

Se houver justificativa científica para o ocorrido, o Vaticano não reconhece o milagre. Por isso, cada caso passa por rigorosas análises antes de ser aceito.

Resumo das fases oficiais do processo

  • Fase diocesana: investigação da vida, das virtudes e da fama de santidade do candidato; título de Servo de Deus.
  • Venerável: reconhecimento das virtudes heroicas após análise pelo Vaticano.
  • Beatificação: comprovação de um milagre (ou martírio) e reconhecimento oficial como Beato.
  • Canonização: comprovação de um segundo milagre e declaração oficial de santidade pelo papa.

 

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Etapas para se tornar santo da igreja católica

Santo

IGREJA CATÓLICA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda