Como fazer a trend da caricatura no ChatGPT? Veja o passo a passo

Se você passou alguns minutos nas redes sociais nos últimos dias, provavelmente se deparou com caricaturas de amigos feitas com Inteligência Artificial. As ilustrações, marcadas por traços exagerados, humor e referências à rotina de cada usuário, fazem parte da chamada trend da caricatura com IA, que viralizou no Instagram, X (antigo Twitter) e TikTok.

A prática utiliza ferramentas como ChatGPT e Google Gemini para transformar fotos pessoais em desenhos personalizados, criados a partir da imagem enviada e do histórico de conversas mantido com a plataforma.

A tendência consiste em pedir à Inteligência Artificial que crie uma caricatura levando em conta não apenas a aparência física do usuário, mas também informações extraídas das conversas anteriores, como profissão, hobbies, interesses e temas recorrentes.

Segundo dados do Google Trends, o termo “trend chatgpt caricatura prompt” ultrapassou 5 mil buscas nesta segunda-feira (9), com um crescimento de 100% no interesse nas últimas horas.

Como fazer a trend da caricatura com IA: passo a passo

1. Acesse a plataforma

Entre no site ou aplicativo oficial do ChatGPT ou do Google Gemini.

2. Escolha a imagem

Selecione uma foto sua em boa resolução, de preferência bem iluminada e com o rosto visível.

3. Cole o comando principal

Após enviar a imagem, use o prompt abaixo ou adapte conforme preferir:

“Crie uma caricatura de mim e do meu trabalho com base em tudo o que você sabe sobre mim.”

4. Aguarde a geração da imagem

A IA vai processar a foto e as informações do histórico para gerar a caricatura personalizada.

⚠️ Quanto maior for o histórico de interações com a IA, mais detalhado e personalizado tende a ser o resultado final.

Quais ferramentas podem ser usadas?

Para entrar na trend, é possível utilizar plataformas que oferecem geração de imagens com IA. Entre as mais usadas estão:

ChatGPT

Google Gemini

Ambas possuem opções disponíveis no plano gratuito, embora recursos avançados possam variar conforme a versão.

O que é necessário para criar a caricatura?

Alguns elementos ajudam a melhorar o resultado final:

Ter um histórico de conversas ativo na plataforma escolhida

Enviar uma foto própria em boa qualidade, como uma selfie

Usar um comando (prompt) claro e detalhado

A IA combina a imagem enviada com o contexto das conversas para criar uma caricatura que dialogue com o perfil do usuário.