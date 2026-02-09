Capa Jornal Amazônia
Como fazer a trend da caricatura no ChatGPT? Veja o passo a passo

Ilustrações personalizadas com inteligência artificial viralizam nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Trend da caricatura com Inteligência Artificial viraliza; aprenda a fazer (Reprodução/Redes Sociais)

Se você passou alguns minutos nas redes sociais nos últimos dias, provavelmente se deparou com caricaturas de amigos feitas com Inteligência Artificial. As ilustrações, marcadas por traços exagerados, humor e referências à rotina de cada usuário, fazem parte da chamada trend da caricatura com IA, que viralizou no Instagram, X (antigo Twitter) e TikTok.

A prática utiliza ferramentas como ChatGPT e Google Gemini para transformar fotos pessoais em desenhos personalizados, criados a partir da imagem enviada e do histórico de conversas mantido com a plataforma.

A tendência consiste em pedir à Inteligência Artificial que crie uma caricatura levando em conta não apenas a aparência física do usuário, mas também informações extraídas das conversas anteriores, como profissão, hobbies, interesses e temas recorrentes.

Segundo dados do Google Trends, o termo “trend chatgpt caricatura prompt” ultrapassou 5 mil buscas nesta segunda-feira (9), com um crescimento de 100% no interesse nas últimas horas.

Como fazer a trend da caricatura com IA: passo a passo

1. Acesse a plataforma

Entre no site ou aplicativo oficial do ChatGPT ou do Google Gemini.

2. Escolha a imagem

Selecione uma foto sua em boa resolução, de preferência bem iluminada e com o rosto visível.

3. Cole o comando principal

Após enviar a imagem, use o prompt abaixo ou adapte conforme preferir:

“Crie uma caricatura de mim e do meu trabalho com base em tudo o que você sabe sobre mim.”

4. Aguarde a geração da imagem

A IA vai processar a foto e as informações do histórico para gerar a caricatura personalizada.

⚠️ Quanto maior for o histórico de interações com a IA, mais detalhado e personalizado tende a ser o resultado final.

Quais ferramentas podem ser usadas?

Para entrar na trend, é possível utilizar plataformas que oferecem geração de imagens com IA. Entre as mais usadas estão:

  • ChatGPT
  • Google Gemini

Ambas possuem opções disponíveis no plano gratuito, embora recursos avançados possam variar conforme a versão.

O que é necessário para criar a caricatura?

Alguns elementos ajudam a melhorar o resultado final:

  • Ter um histórico de conversas ativo na plataforma escolhida
  • Enviar uma foto própria em boa qualidade, como uma selfie
  • Usar um comando (prompt) claro e detalhado

A IA combina a imagem enviada com o contexto das conversas para criar uma caricatura que dialogue com o perfil do usuário.

