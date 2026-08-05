Como evitar ligações indesejadas no celular? Confira dicas para bloquear chamadas

As ligações indesejadas continuam entre as principais reclamações dos brasileiros. Mesmo com ferramentas criadas para reduzir o telemarketing e combater fraudes, milhões de chamadas de spam ainda chegam diariamente aos celulares. O cenário tem levado empresas de telefonia e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a investir em novas tecnologias para identificar chamadas legítimas e bloquear tentativas abusivas.

Recentemente, uma disputa entre operadoras em torno do sistema Origem Verificada evidenciou os desafios de combater esse tipo de ligação sem prejudicar chamadas legítimas. Empresas do setor recorreram à Anatel após alegarem que o mecanismo de bloqueio da Vivo teria interrompido ligações autorizadas. A operadora, por sua vez, afirma que a tecnologia bloqueia apenas chamadas em massa feitas sem a devida identificação.

Por que ainda recebemos tantas ligações de spam?

Grande parte das chamadas indesejadas é feita por sistemas automatizados, conhecidos como robocalls. Essas ligações costumam ficar mudas e são encerradas poucos segundos depois de serem atendidas.

O objetivo é simples: empresas e centrais de atendimento realizam chamadas para diversos números simultaneamente. Quando alguém atende, as demais ligações são desligadas automaticamente. A prática também serve para identificar quais números de telefone estão ativos e, assim, atualizar bancos de dados utilizados em campanhas de telemarketing.

O que é o sistema "Origem Verificada"?

Criado para aumentar a segurança das chamadas telefônicas, o Origem Verificada autentica, em tempo real, a identidade de empresas que entram em contato com consumidores.

Na prática, o sistema confirma que o número exibido na tela do celular realmente pertence à empresa que está realizando a ligação. Segundo a ABR Telecom, apenas em junho de 2026 foram autenticadas cerca de 6,6 bilhões de chamadas.

Atualmente, a Anatel exige a adesão ao sistema apenas de empresas que realizam mais de 500 mil ligações por mês. A previsão é que, a partir de outubro de 2028, a autenticação passe a ser obrigatória para todas as empresas que fizerem chamadas para consumidores. Além da verificação do número, a tecnologia poderá exibir informações como o nome da empresa, o logotipo e até o motivo da ligação, oferecendo mais transparência ao usuário.

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Como diminuir as ligações indesejadas?

Embora nenhuma solução elimine completamente o problema, algumas medidas podem reduzir significativamente o número de chamadas de spam.

Cadastre-se no Não Me Perturbe

A plataforma Não Me Perturbe permite bloquear ligações de telemarketing feitas por operadoras de telefonia e dezenas de instituições financeiras participantes.

Após o cadastro, o bloqueio costuma entrar em vigor em até 30 dias. No entanto, a ferramenta não impede chamadas realizadas por golpistas ou empresas que desrespeitam as regras do programa.

Ative o bloqueio de spam no celular

A maioria dos aparelhos Android oferece recursos para identificar e bloquear chamadas suspeitas. Normalmente, essa função pode ser encontrada nas configurações do telefone, em opções relacionadas à proteção contra spam ou identificação de chamadas.

Nos iPhones, versões mais recentes do sistema também contam com ferramentas que ajudam a filtrar ligações desconhecidas e reforçam a proteção contra chamadas indesejadas.

Utilize aplicativos de identificação

Aplicativos especializados, como Truecaller e Whoscall, identificam quem está ligando e podem bloquear automaticamente números denunciados por outros usuários. Algumas funcionalidades avançadas são disponibilizadas mediante assinatura.

Bloqueie números desconhecidos

Quem deseja uma solução mais radical pode optar por bloquear chamadas de números que não estejam salvos na agenda. Apesar de reduzir o incômodo, essa medida pode impedir o recebimento de ligações importantes, como contatos de hospitais, bancos ou empresas de entrega.

Onde reclamar de ligações abusivas?

Caso as chamadas persistam, a Anatel orienta que o consumidor registre uma reclamação pelos canais oficiais da agência. Outra ferramenta disponível é a plataforma Qual Empresa Me Ligou, que permite consultar o nome e o CNPJ da empresa responsável por determinado número de telefone, aumentando a transparência sobre a origem das chamadas.

A expectativa da Anatel é que a expansão do Origem Verificada reduza significativamente fraudes telefônicas e ligações abusivas. O sistema utiliza o protocolo internacional STIR/SHAKEN, tecnologia capaz de validar a autenticidade do número de origem antes que a chamada seja completada.

O serviço será gratuito para os consumidores e funcionará em celulares compatíveis conectados às redes 4G ou 5G. A autenticação será obrigatória para empresas a partir de 2028, enquanto a exibição de informações como nome e logotipo continuará sendo opcional.

Com a ampliação da tecnologia, a tendência é que os usuários consigam identificar com mais facilidade chamadas legítimas e tenham mais segurança ao atender o telefone.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)